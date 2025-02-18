新界業主貶值逾20%沽樓走 大埔三房花園特色戶賣740萬｜二手市況

二手蝕讓情況持續，大埔及荃灣各有業主帳面損手超過兩成賣樓離場。市場消息指，大埔天鑽8座地下連花園單位，實用面積約588方呎，三房間隔，另連約282方呎花園。原叫價820萬元，新近以740萬元易手，累減80萬元或約9.8%，呎價約12,585元。

據悉，原業主於2020年以967.3萬元買入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧損227.3萬元，單位期內貶值約23.5%。資料顯示，天鑽位於大埔半山山塘路8號，2020年入伙，共有17座，提供1,620個單位。

荃灣翠豐臺兩房 4 年輸 173 萬

中原地產荃灣海之戀分行市務經理凌活忠指，荃灣區本月錄得約27宗二手買賣，市況向好。最新錄得翠豐臺2座低層C室成交，實用面積約455方呎，兩房間隔，享內園景。去年6月開價610萬元放盤，最終累減95萬元或約15.6%，以515萬元沽出，呎價約11,319元。