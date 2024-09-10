新界私樓連錄「2字頭」交易 荃灣業主7年勁輸21%離場｜二手市況

二手私樓愈賣愈平，新界區近期連錄「2字頭」交易，有業主更不惜大幅損手離場。 荃灣中心由於「冧心細」，於樓市撤辣後曾獲一眾炒家湧入而成為「炒家天堂」，然而樓價回落下淪為蝕讓災區，連帶即使7年前入市的業主亦要「見紅」。市場最新錄得荃灣中心5座高層A室，實用面積約324方呎。原業主於今年4月初開價328萬元放售，最後以298萬元成交，累減30萬元或約9.1%，呎價約9,198元。據悉，原業主於2017年以378萬元購入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧損80萬元，物業期內大幅貶值約21.2%。

【粉嶺碧湖花園兩房 10 年蝕 47 萬】 中原地產粉嶺名都分行區域營業董事陳國輝表示，粉嶺碧湖花園本月暫錄4宗成交，最新錄得6座中層F室，實用面積約400方呎，兩房間隔，日前議價後以299.8萬元沽出，呎價約7,495元。 陳國輝透露，新買家為同區分支家庭，見單位間隔合用，價錢合理，即購入市單位自住。據了解，原業主於2014年以347萬元購入單位，持貨約10年，現轉手帳面損失約47.2萬元，物業期內跌價約13.6%。 【元朗萬豐大廈兩房減價 11% 沽】 中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，市場普遍預期聯儲局本月開始減息，惟本港經濟表現未如理想，新盤劈價潮持續，減息對樓市的提振作用會有多大，屬未知之數，買家保持觀望態度；過去周末元朗區錄得3宗二手買賣，較上周末再減少1宗，交投仍然呆滯。

王勤學稱，萬豐大廈高層A室，實用面積約270方呎，兩房間隔。原開價300萬元，最後減價33.4萬元或約11.1%，以266.6萬元沽出，呎價約9,874元。原業主於2008年以78萬元買入單位，持貨約16年，現轉售帳面獲利188.6萬元，物業期內升值約2.4倍。 【大埔中心低層戶 290 萬易主】 市場消息指，大埔中心23座低層G室，實用面積約315方呎，最新以290萬元易主，呎價約9,206元。據悉，原業主早於1988年以35萬元買入單位，現已移民，持貨達36年，現轉售帳面賺255萬元，物業期內大幅升值約7.3倍。