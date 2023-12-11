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地產
2023-12-11 15:51:43

新盤入伙帶動 西灣河筲箕灣道頻獲超市品牌進駐 連錄租賃成交｜商舖市況

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西灣河掀起超市進駐熱潮，包括大生生活超市以每月18萬元承租的Island Residence地下A號舖，租期3年。

西灣河掀起超市進駐熱潮，包括大生生活超市以每月18萬元承租的Island Residence地下A號舖，租期3年。

恒地旗下新盤HOLBORN最近入伙，加上鄰近有多個單幢式住宅如逸瑆、ONE EIGHTY等，累積不少分支家庭，而區內本身有多個大型屋苑，如逸濤灣、鯉景灣及嘉亨灣等，聚集強勁消費力，並對生活百貨超市等需求增加。新近筲箕灣道連續錄得超市及街市行業品牌承租舖位個案，中原(工商舖)預期，區內民生需求有增無減，隨著住宅新盤入伙，將會加強區內消費力，令舖位租務市況更為熾熱。

大生超市18萬月租大單邊舖

中原(工商舖)商舖部分區營業董事李錫銘表示，西灣河最近掀起超市進駐熱潮，其中筲箕灣道163179Island Residence地下A號舖，剛由大生生活超市承租，租期3年，最近已開業營運中。據了解，該舖位面積約2,238方呎，業主為會德豐地產，早前叫租約20萬元，最新減價10%，以約每月18萬元成功租出。他指出，該舖樓底高，屬大單邊，位於筲箕灣道及海晏街交界，樓上為港島東時尚住宅單位，毗鄰海濱蘇豪東及海濱長廊，區内人流及消費力相當不俗，屬商業價值極高的舖位。

筲箕灣道一帶連錄超市租賃成交

此外，西灣河另一幢全新住宅新盤、筲箕灣道180ONE EIGHTY，由老牌發展商林氏家族發展，於今年8月獲盛匯商舖基金創辦人李根興，以約7,500萬元購入地舖及1樓樓面後，隨即推出部分樓面招租，新近該處地下1號舖獲超市品牌進駐。該舖面積約1,510方呎，早前叫租約10萬元，最新成交月租約9.1萬，較意向月租減約9%。新租客為大師兄鮮活市集，現正進行裝修籌備開業。李錫銘指，多個超市品牌進駐筲箕灣道後，令進駐潮一觸即發，其中優品360於今年6月亦成功落戶筲箕灣道192198號地下D號舖連閣樓，該地舖面積約1,280方呎，成交月租約9.5萬元，折合呎租約74元。

他分析，受惠多個住宅新盤入伙帶動，筲箕灣道一帶民生需求急增，造就超市品牌搶攻落戶的趨勢。過去該地段主要以民生、零售及餐飲行業租客為主，傳統超市品牌，如家興及惠康亦在該地段落戶。又因以往筲箕灣道舖位多由業主自用，至近年個別年事已高或無法兼顧業務，而選擇放售舖位；新業主將購入舖位招租，帶動更多舖位買賣及租務活動，吸引更多元化的租客進場。他續稱，不少新業主為求盡快租出舖位，大都願意調低意向價，務求加入促成機會。他又稱，由於港島區車程較遠，故受北上消費影響有限，加上區內住宅新盤陸續入伙，預料未來同類型的超市租務會繼續上揚，帶動該地段舖位租金穩步回升。

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近期西灣河區超市承租舖位個案

物業

面積（約平方呎）

成交月租（約元）

呎租(約元)

租客

筲箕灣0163-0179號地下A號舖

2,238

18

80

大生生活超市

筲箕灣道0180ONE EIGHTY地下1號舖

1,510

9.1

60

大師兄鮮活市集

筲箕灣道0192-0198號地下D號舖連閣樓

1,280

9.5

74

優品360

 

資料來源：中原(工商舖)及市場資訊

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