新盤動態｜搶攻上車客 涉600伙 ONE INNOVALE料下月推3期

他透露，項目第3期單位戶型與第1期及2期相若，以「上車」單位為主，參考ONE INNOVALE-Bellevue開放式及一房單位合共佔近七成。林達民昨介紹住客會所「Club Innovale」，設約30項設施，特別引入奧運選手級別的模擬滑雪機，提供全天候滑雪學習及訓練。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，ONE INNOVALE-Bellevue截至昨日暫錄約2,750票，以價單發售143伙計，超額認購逾18倍；同日另有12伙以招標推售。

上車新盤銷售熾熱，帶動一手市場氣氛回暖。其中恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue首輪接近沽清，並將於周日次輪發售155伙；同時預告項目第3期已獲批預售樓花同意書，涉約600伙，主打中小型單位，部署下月登場。

利奧坊．壹隅首推6伙平台特色戶招標

市區新盤積極推貨，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，恒地大角咀利奧坊．壹隅首度推出6伙平台特色戶以招標形式發售，實用面積233至248方呎，平台面積96至134方呎，全屬一房間隔，招標期由下月6日至明年1月13日。

韓家輝續稱，利奧坊．曦岸昨售出最後1伙一房平台特色戶，為2座5樓E室，實用面積235方呎，連76方呎平台，成交價645萬元，呎價27,447元。至於「利奧坊」系列本周累售5伙，套現逾3,700萬元。

另外，由信和置業(083)、會德豐地產等牽頭發展的長沙灣維港滙II，將於下周一推售127伙，其中價單發售56伙，另71伙招標發售。