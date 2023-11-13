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地產
2023-11-13 18:39:37

新盤周末錄94宗成交 按周回落10% 旺角ONE SOHO連沽3伙｜新盤成交

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新盤周末錄94宗成交 按周回落10% 旺角ONE SOHO連沽3伙｜新盤成交

「ONE SOHO」上周六單日售出3伙，套現約1,917.63萬元。(資料圖片)

一手市場於過去周末兩日(1112)兩日共錄得約94宗成交，較上周的105宗下跌約10.5%。未有全新盤展開銷售下，焦點落在新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第2A期，兩日共沽80伙，佔周末新盤成交約85%

NOVO LAND」第2A期上周六展開第三輪銷售，是次銷售單位首度加入市場罕見「樓價保障」條款，上限為樓價5%。保障期至20245月、即項目的預計入伙日期，發展商與買家分擔於樓花期內樓價下跌的風險。該盤於上周六開賣186伙，當中154伙以價單形式推售，即日沽出78伙，隨後再於昨日售出2伙，兩日共沽80伙，總成交金額逾4.5億元。

新地表示，「NOVO LAND」系列項目由去年7月底開售迄今，累積沽出約2,728，形容項目為20222023年最受歡迎新盤。

University Hill一房呎售1.6

同系大埔白石角「University Hill」第2A期則於昨日售出1伙，單位為漾景閣15B8室，實用面積376方呎，屬一房連書房間隔，成交價608.14萬元，呎價約16,174元。

新盤周末錄94宗成交 按周回落10% 旺角ONE SOHO連沽3伙｜新盤成交

「NOVO LAND」第2A期過去周末兩日共沽80伙，佔周末新盤成交約85%。(資料圖片)

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市區項目方面，由信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作發展、已屆現樓的旺角「ONE SOHO」，上周六單日售出3伙，套現約1,917.63萬元。單位實用面積介乎310320方呎，全屬一房間隔，成交價由620.19萬元至673.48萬元，呎價介乎約20,00621,046元。

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利奧坊．壹隅售出2伙一房

恒基地產(012)大角咀「利奧坊．壹隅」於昨日連沽2伙，涉資1,214.64萬元。成交單位包括225N室，實用面積259方呎，一房間隔，成交價606.6萬元，呎價23,421元。另為同座26N室，實用面積259方呎，一房間隔，成交價608.04萬元，呎價23,476元。

大學閣三房平台特色戶6580萬沽

由華懋集團發展的西半山大學閣以招標形式售出第2座平台特色單位，套現6,580萬元，呎價約43,432元。發展商表示，項目早前推出第2座應市後，兩周內已錄得兩宗特色單位成交，連同早前售出的第2座頂層特色單位，2伙成交合共套現約3.2億元。

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是次成交單位為第2座1樓A室，實用面積1,515方呎，連419方呎平台，屬三房三套間隔。據了解，買家鍾情項目坐落半山顯赫的住宅地段，加上平台特色單位間隔寬敞明亮，屬同區罕見，故得悉第2座推出便火速決定購入相關單位。

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新盤周末錄94宗成交 按周回落10% 旺角ONE SOHO連沽3伙｜新盤成交

大角咀「利奧坊．壹隅」於昨日連沽2伙，涉資1,214.64萬元。(資料圖片)

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