新盤周末錄94宗成交 按周回落10% 旺角ONE SOHO連沽3伙｜新盤成交

一手市場於過去周末兩日(11及12日)兩日共錄得約94宗成交，較上周的105宗下跌約10.5%。未有全新盤展開銷售下，焦點落在新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第2A期，兩日共沽80伙，佔周末新盤成交約85%。

「NOVO LAND」第2A期上周六展開第三輪銷售，是次銷售單位首度加入市場罕見「樓價保障」條款，上限為樓價5%。保障期至2024年5月、即項目的預計入伙日期，發展商與買家分擔於樓花期內樓價下跌的風險。該盤於上周六開賣186伙，當中154伙以價單形式推售，即日沽出78伙，隨後再於昨日售出2伙，兩日共沽80伙，總成交金額逾4.5億元。