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地產
2023-11-12 19:11:02

NOVO LAND開賣不足16個月 累沽逾2700伙｜屯門新盤

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NOVO LAND開賣不足16個月 累沽逾2700伙｜屯門新盤

「NOVO LAND」開盤不足16個月，累積沽出2,728伙；圖左為新地副董事總經理雷霆，右為新地代理總經理陳漢麟。

一手市場周末兩日氣氛不俗，新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」推出以來持續受到市場追捧，項目第2A期於昨日(11)進行新一輪銷售，包括首度登場的全新CHARLOT1座單位，單日售出78伙，相信成為近兩個月最佳銷情新盤。

項目今天(12)繼續錄得承接，令「NOVO LAND」整個項目自去年7月底展開首輪銷售以來，不足16個月累沽2,728伙，屬近年最受歡迎新盤。

新地主席兼董事總經理郭炳聯昨日罕有現身，與其兒子、新地執行董事郭基泓於早上約11時多一同出現在V Walk商場。據了解，二人並未有進入售樓廠。新地回應表示，郭炳聯與郭基泓今日視察集團旗下嶄新服務式住宅項目TOWNPLACE WEST KOWLOON，該項目鄰近港鐵南昌站和集團旗下商場V Walk，故此一行人順道巡視V Walk和設於該商場的NOVO LAND銷售處。

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NOVO LAND」第2A期第三輪價單發售單位包括10伙開放式、26伙一房、72伙兩房及46伙三房，扣除最高15%折扣優惠，折實價335.49萬至914.68萬元，折實呎價12,34514,990元。入場單位為Arreso53E室，實用面積238方呎開放式戶，折實價335.49萬元，折實呎價14,096元。此外，新地更為是次推售單位首度加入「置開心」樓價保障計劃，上限為樓價5%。保障期至20245月，即項目的預計入伙日期，即發展商與買家分擔於樓花期內樓價下跌的風險。

「NOVO LAND」位於屯門欣寶路8號，屬屯門區約20年以來最大型私人發展項目，分6期發展，涉及14座住宅大樓，合共提供4,585伙。項目第2A期由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位。

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