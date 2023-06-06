新盤巡禮｜筲箕灣傲華勁吸收租客？1分鐘就到港鐵站

港島新盤向來都是市場搶手貨，由老牌發展商協成行發展、坐落筲箕灣東大街著名「食街」的傲華，主攻一房單位，最大優勢必屬由樓盤行去地鐵站只需約1分鐘，交通便捷，民生配套一應俱全。除上車客外，相信亦會吸引一班收租客捧場。 以單幢式設計的傲華，位於筲箕灣東大街121號，主打中小型單位，樓高23層，提供156伙，單位實用面積介乎190至737方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，當中一房佔全盤約46%，涉及72伙；其次為開放式佔54伙；而兩房及特色戶各佔18伙及12伙。傲華示範單位已準備就緒，部署短期內上載售樓說明書，最快月內開售，定價會參考同區一、二手市場。該盤預計入伙日期為2025年5月底，樓花期長約2年。

市區新盤由於交通方便，生活配套完善，無論自住或投資，向來深受上車客及投資者捧場。傲華位處筲箕灣黃金地段，步行至港鐵筲箕灣站只需約1分鐘，盡享地利優勢，貫穿港島及九龍東兩大核心商業區，沿港島綫直達太古、鰂魚涌、金鐘以至中環站，亦可轉乘東鐵綫和觀塘綫前往港、九及新界各地。項目鄰近電車總站及多條巴士綫，筲箕灣對外交通工具選擇眾多。 提起筲箕灣東大街，相信許多人會想起美食。樓盤正正坐落於東大街，可謂「近廚得食」。筲箕灣不只美食東大街，還有海防博物館及百年古廟，歷史和文化氣息濃厚。 傲華是繼遠晴後，協成行在筲箕灣區內第二個新盤。後者同樣坐落東大街，於2014年推出首批30伙價單，折實平均呎價約1.63萬元。傲華前身為東大街121至131號義德樓，於1966年落成，由協成行於2020年透過強拍方式，以底價8.04億元投得並成功統一業權。