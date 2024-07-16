新盤搶攻｜加推80伙 折實均呎1.06萬 黃金海灣．意嵐擬周六賣

新盤銷售攻勢持續，其中旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段發展項目「黃金海灣」第1期「意嵐」昨加推2號價單共80伙。維持最高折扣12%，折實價189.7萬元起，折實平均呎價10,686元，較首張價單9,988元高7%；發展商稱是次屬原價加推。 集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目於過去周末兩日累收逾4,000票，以首兩張價單219伙計，超額認購逾17倍；當中用家佔約七成，投資者佔約三成；區域分布以新界「屯元天」為主。他透露，最快今日公布首張銷售安排，料於周六發售；而項目接獲3至4間銀行向買家提供物業按揭服務。

柏蔚森III速收5000票 另一全新盤、由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區「柏蔚森III」日前首推72伙，新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣稱，項目暫收約5,000票，超額認購逾68倍，最快周日開售。今期屬項目第1座樓王，為啟德住宅區最前端臨海大樓，故特別命名「AZURE FOREST」。