新盤樓書｜鴨脷洲弦岸涉105伙 全屬開放式及一房 特色戶平台大過內櫳近百方呎

位於鴨脷洲平瀾街8號、莊士中國(298)旗下鴨脷洲弦岸，今日(7日)上載售樓說明書。項目屬單幢式項目，提供105伙，包括20伙開放式、77伙一房，另設8伙特色單位，實用面積介乎205至317方呎，預計關鍵日期為2024年9月30日。

據樓書顯示，全盤面積最細單位為6至27樓的C室，實用面積205方呎，開放式間隔，入屋後左邊為開放式廚房，浴室亦設於單位左邊，長形客飯廳設計，露台則與工作平台合併，面積達38方呎。至於面積最大單位為6至27樓的A室，實用面積317方呎，一房間隔。

另外，項目設有8伙特色戶，分別位處於5樓及28樓。其中5樓設3伙連平台特色戶，而5樓A室的實用面積279方呎，不過平台面積約370方呎，即平台面積較單位內櫳大約91方呎。至於28樓設5伙連天台特色單位，天台面積介乎100至231方呎。