新盤樓書｜鴨脷洲弦岸涉105伙 全屬開放式及一房 特色戶平台大過內櫳近百方呎

位於鴨脷洲平瀾街8號、莊士中國(298)旗下鴨脷洲弦岸，今日(7日)上載售樓說明書。項目屬單幢式項目，提供105伙，包括20伙開放式、77伙一房，另設8伙特色單位，實用面積介乎205至317方呎，預計關鍵日期為2024年9月30日。
據樓書顯示，全盤面積最細單位為6至27樓的C室，實用面積205方呎，開放式間隔，入屋後左邊為開放式廚房，浴室亦設於單位左邊，長形客飯廳設計，露台則與工作平台合併，面積達38方呎。至於面積最大單位為6至27樓的A室，實用面積317方呎，一房間隔。
另外，項目設有8伙特色戶，分別位處於5樓及28樓。其中5樓設3伙連平台特色戶，而5樓A室的實用面積279方呎，不過平台面積約370方呎，即平台面積較單位內櫳大約91方呎。至於28樓設5伙連天台特色單位，天台面積介乎100至231方呎。
另外，項目設有8伙特色戶，分別位處於5樓及28樓。其中5樓設3伙連平台特色戶，而5樓A室的實用面積279方呎，不過平台面積約370方呎，即平台面積較單位內櫳大約91方呎。至於28樓設5伙連天台特色單位，天台面積介乎100至231方呎。
發展商早前表示，計劃本周開放示範單位予傳媒優先參觀，並預計短期內可開放示範單位予公眾參觀，最快於本月公布首張價單，預計不少於50伙，冀月內開售，而特色單位將以招標形式發售。弦岸屬同系屯門「弦海」的延續，位處深灣以內，前臨避風塘，因而名為「岸」。「弦岸」為項目奠下航海、海洋的主題。英文名字「ARUNA」有「黎明之光」或「海神」之意，呼應項目的流線型燈塔外型設計。