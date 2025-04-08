新盤樓書｜SIERRA SEA提供781伙 最細301呎起 兩房佔逾五成｜西沙新盤

焦點大型全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目，預計可提供約9,500個住宅單位，規模僅次於藍籌屋苑鴨脷洲海怡半島(9,812伙)。發展商首先推出第1A(2)期「SIERRA SEA」應市，已上載售樓說明書，由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。

標準單位大部分層與層之間高約3.325米

項目有734伙為標準單位，實用面積介乎301至702方呎，涵蓋8種戶型，大部分層與層之間的高度約3.325米。兩房設422伙最多，實用面積由381至540方呎，設有2款戶型；而一房提供110伙，實用面積由301至314方呎。一房及兩房合佔532伙，佔全盤約68%。至於三房涉202伙，實用面積由523至702方呎，設有5款戶型。

特色單位方面，包括32伙連私人花園或平台的Garden Collection特色單位，以及15伙連平台和天台的Sky Collection特色單位。Garden Collection特色單位實用面積由279至659方呎，連108至592方呎私人花園或平台；Sky Collection特色單位實用面積由701至1,021方呎，除備有52至342方呎的平台外，更備有470至774方呎的天台，Sky Collection特色單位之住宅物業層與層之間的高度約4米，寬敞開揚的空間適合大家庭居住。

全盤面積最細單位為Aqua Avenue第5座地下1樓G室，實用面積279方呎，連227方呎花園，一房(連套房)間隔。至於面積最大單位為Aqua Avenue第5座33樓B室，實用面積1,021方呎，連246方呎平台及759方呎天台，屬四房雙套及工作間連廁所，梗廚設計，平台內設有樓梯往天台。