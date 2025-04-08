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地產
2025-04-08 19:45:00

新盤樓書｜SIERRA SEA提供781伙 最細301呎起 兩房佔逾五成｜西沙新盤

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焦點大型全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目，預計可提供約9,500個住宅單位，規模僅次於藍籌屋苑鴨脷洲海怡半島(9,812)。發展商首先推出第1A(2)期「SIERRA SEA」應市，已上載售樓說明書，由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue1235座，提供781伙，單位實用面積介乎3011,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025121日。

據樓書顯示，項目鄰近西沙灣交通交匯處及GO PARK商場，4座住宅大樓採梯級式排列，Aqua Avenue1座最矮，樓高14層，最高為Aqua Avenue5座，樓高31層。

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標準單位大部分層與層之間高約3.325

項目有734伙為標準單位，實用面積介乎301702方呎，涵蓋8種戶型，大部分層與層之間的高度約3.325米。兩房設422伙最多，實用面積由381540方呎，設有2款戶型；而一房提供110伙，實用面積由301314方呎。一房及兩房合佔532伙，佔全盤約68%。至於三房涉202伙，實用面積由523702方呎，設有5款戶型。

特色單位方面，包括32伙連私人花園或平台的Garden Collection特色單位，以及15伙連平台和天台的Sky Collection特色單位。Garden Collection特色單位實用面積由279659方呎，連108592方呎私人花園或平台；Sky Collection特色單位實用面積由7011,021方呎，除備有52342方呎的平台外，更備有470774方呎的天台，Sky Collection特色單位之住宅物業層與層之間的高度約4米，寬敞開揚的空間適合大家庭居住。

全盤面積最細單位為Aqua Avenue5座地下1G室，實用面積279方呎，連227方呎花園，一房(連套房)間隔。至於面積最大單位為Aqua Avenue533B室，實用面積1,021方呎，連246方呎平台及759方呎天台，屬四房雙套及工作間連廁所，梗廚設計，平台內設有樓梯往天台。

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新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬新地歷來最大規模。

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