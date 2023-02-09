新盤消息｜弦岸季內應市 主打一房

莊家彬(右)指，弦岸有機會月內上載樓書，左起為陳慶光及莊家豐。

發展商趁市況轉旺推出全新盤應市，莊士中國(298)旗下鴨脷洲平瀾街住宅項目昨日正式命名為「弦岸」(ARUNA)。主席莊家彬表示，項目屬單幢式設計，提供105伙，開放式戶實用面積由205方呎起，最快今季內應市。

莊家彬透露，有機會月內上載項目售樓說明書，期望今季內推出，定價會參考附近一手開價及同區二手成交價。他指，農曆新年過後樓市走勢愈來愈穩定，二手成交亦活躍，近期亦不乏大手買賣，料下半年樓價有開始反彈。

莊士中國董事總經理莊家豐稱，弦岸單位實用面積205至317方呎，主打一房戶，提供77伙，佔比約73%；開放式戶佔20伙，另設8伙特色單位。莊士中國地產部助理總經理陳慶光說，項目距港鐵利東站約2分鐘步程，預計關鍵日期為2024年9月30日，樓花期長約19個月。

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期有望成為兔年首個推售的大型新盤，新地代理總經理陳漢麟表示，項目有望下周上載樓書及率先開放示範單位予傳媒參觀，爭取月內公布首張價單。新地代理租務副總經理孫雅茵指，項目基座商場「NOVO Walk」佔地約4.8萬方呎，提供約40個商舖，包括佔地逾3,000方呎的超市，目前預租率超過八成，呎租水平介乎約80至120元。