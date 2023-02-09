新盤消息｜弦岸季內應市 主打一房

發展商趁市況轉旺推出全新盤應市，莊士中國(298)旗下鴨脷洲平瀾街住宅項目昨日正式命名為「弦岸」(ARUNA)。主席莊家彬表示，項目屬單幢式設計，提供105伙，開放式戶實用面積由205方呎起，最快今季內應市。
莊家彬透露，有機會月內上載項目售樓說明書，期望今季內推出，定價會參考附近一手開價及同區二手成交價。他指，農曆新年過後樓市走勢愈來愈穩定，二手成交亦活躍，近期亦不乏大手買賣，料下半年樓價有開始反彈。
莊士中國董事總經理莊家豐稱，弦岸單位實用面積205至317方呎，主打一房戶，提供77伙，佔比約73%；開放式戶佔20伙，另設8伙特色單位。莊士中國地產部助理總經理陳慶光說，項目距港鐵利東站約2分鐘步程，預計關鍵日期為2024年9月30日，樓花期長約19個月。
新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期有望成為兔年首個推售的大型新盤，新地代理總經理陳漢麟表示，項目有望下周上載樓書及率先開放示範單位予傳媒參觀，爭取月內公布首張價單。新地代理租務副總經理孫雅茵指，項目基座商場「NOVO Walk」佔地約4.8萬方呎，提供約40個商舖，包括佔地逾3,000方呎的超市，目前預租率超過八成，呎租水平介乎約80至120元。
LP10下調54伙最高折扣至18.5%
新盤餘貨積極部署，南豐集團及港鐵(066)合作的將軍澳日出康城LP10已屆現樓，昨更新第1至6號價單，原提供最高19.5%折扣，最新下調1個百分點，至現在最高18.5%折扣，涉及54伙，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積472至1,526方呎。當中標準戶佔38伙，折實價897萬至2,952.1萬，呎價16,221至20,438元。另16伙為特色戶，折實價915.1萬至2,855.4萬元，呎價18,536至21,379元。
小蠔灣發展項目第1期截收3份標書
港鐵小蠔灣發展項目第1期昨截標，共收3份標書，相比去年底接獲33份意向書冷淡，惟市場認為項目流標風險不大。現場消息指，有份入標財團包括長江實業集團(1113)、新地及會德豐地產。港鐵上月將項目預計提供單位數目上限由原來1,600伙放寬至1,900伙，增幅近19%。市場預測項目估值介乎39億至65億元，每方呎樓面地價3,000至5,000元。