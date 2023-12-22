新盤減價戰推動今年一手交投重上1萬宗 新地連續8年成「賣樓王」｜新盤2023

今年樓市雖然受到加息衝擊，二手樓價由升轉跌逾4%，目前樓價已比高峰期急挫逾兩成；但隨着下半年發展商陸續低價推盤，長江實業集團(1113)油塘「親海駅」以「深水炸彈價」引爆新盤劈價戰，個別樓盤減幅達三成，加上受惠《施政報告》一系列樓市「減辣」措施，帶動一手交投量回升，二手受壓。據中原地產數據，截至12月15日止，今年整體二手私人住宅買賣登記量僅26,874宗，全年料不足3萬宗，屬連續兩年低於此水平，登記量有望創1996年有紀錄以來28年歷史新低。

受下半年新盤減價潮帶動，本港樓市一手成交量有所回升，重越1萬宗大關，較2022年約9,216宗增逾一成，但仍屬2013年一手新例實施後的第三低。其中，新鴻基地產(016)更由「年頭帶到年尾」，全年暫售出逾3,560伙，連續8年成為「賣樓王」。

新地今年可謂威盡，包攬全港最熱賣新盤頭3名，連同同系其他住宅項目，造就全年暫售出逾3,400伙，按年增加逾一成，料套現逾260億元，為2016年起連續8年成為「賣樓王」。值得留意的是，單計新地今年售出的單位數量，已佔去今年整體一手成交量約10,449宗的超過三分一。

「YOHO WEST」以近6年半全港首批折實平均呎價10,888元的最平新盤姿態出擊，新地副董事總經理雷霆形容價格為「普天同慶、買到就開心價」。自本月2日展開首輪銷售以來，項目短短19天賣出約1,060伙，吸金超過55億元。

當中以新地屯門「NOVO LAND」銷售表現突出，年內售出近1,200伙，成年內售出最多單位的新盤；其次為同系天水圍「YOHO WEST」及大埔白石角「UNIVERSITY HILL」系列，分別售出約1,060伙及1,036伙。

一手市場方面，今年全年暫錄得約10,449宗成交，表現更勝去年。中原地產統計2023年首10個銷量最高新盤，合共售出逾6,500伙，涉及成交總金額逾452億元，並以新界區細價樓最具剛性需求，其中三區包括天水圍、大埔及屯門成交最多，成上車客首選。

瑜一吸金 75 億稱冠

其次是會德豐地產，年內多個新盤取得理想銷售成績，當中以藍田「KOKO HILLS」系列銷量最高，全年售出557伙，連同其他合作項目，如與信和置業(083)合作的長沙灣「維港滙」系列，全年共售出約950伙，套現逾140億元。今年積極推盤的恒基地產(012)，全年亦售出近1,700伙，套現逾130億元。

至於長實今年主要推售兩個樓盤，包括「親海駅」及屯門「飛揚」，全年累計售出近1,400伙，套現約95億元，當中「親海駅」佔876伙最多。

華懋集團和港鐵(066)合作發展的何文田站「瑜一」系列，今年初推出迄今累積沽出438伙、套現總額逾75億元，創今年最高新盤吸金紀錄；其次為「NOVO LAND」及「UNIVERSITY HILL」，分別為73.5億及72.1億元。