新盤熱賣｜University Hill兩期速沽700伙

新界區上車新盤銷情熾熱！新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期昨展開次輪銷售，當中以價單推售的185伙即日沽清。University Hill系列自4月底起推售，不足1個月完成4輪銷售沽清價單發售單位共686伙，連同標售單位，兩期累沽700伙。

University Hill第2B期昨次輪推售205伙，當中185伙以價單發售，另20伙同日起招標。據現場所見，準買家於早上9時多已到達位於ICC售樓處排隊等候揀樓。消息指，截至下午近4時，項目價單推售的185伙已沽清。

新地於上月29日展開University Hill第2A期銷售，首輪及次輪分別沽清以價單發售的150及191伙，其後展開第2B期銷售，上周六及昨日亦沽清以價單發售的160及185伙，4輪銷售合共涉及686伙，連同第2A期招標售出14伙，累沽700伙。

