新盤熱賣｜University Hill兩期速沽700伙

新界區上車新盤銷情熾熱！新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期昨展開次輪銷售，當中以價單推售的185伙即日沽清。University Hill系列自4月底起推售，不足1個月完成4輪銷售沽清價單發售單位共686伙，連同標售單位，兩期累沽700伙。
University Hill第2B期昨次輪推售205伙，當中185伙以價單發售，另20伙同日起招標。據現場所見，準買家於早上9時多已到達位於ICC售樓處排隊等候揀樓。消息指，截至下午近4時，項目價單推售的185伙已沽清。
新地於上月29日展開University Hill第2A期銷售，首輪及次輪分別沽清以價單發售的150及191伙，其後展開第2B期銷售，上周六及昨日亦沽清以價單發售的160及185伙，4輪銷售合共涉及686伙，連同第2A期招標售出14伙，累沽700伙。
陳永傑：料本月一手成交達1500宗
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，發展商選擇於平日加推，且數量達185伙，較上周六更多，反映發展商對銷情具信心。該行昨日出席率達八成，反映1,000萬元以下剛需物業承接力強勁。
陳永傑指，樓市於4月尾至5月初屬較壞日子，市場受美國銀行危機及加息陰霾影響，隨著市場預計美國息口見頂，周三立法會三讀通過調整印花稅稅階，相信樓市稍為調整過後，會重拾升軌。他續指，University Hill昨順利沽清，令本月一手成交增至逾750宗，預計5月可錄1,500宗。
瑜一IC期一周連沽6伙 吸金逾億
華懋集團及港鐵(066)合作的何文田站上蓋瑜一第IC期於過去7日連售6伙，共套現逾1億元，包括昨日售出2伙標準分層單位，其中第5B座3樓A室，三房套間隔，實用面積656方呎，成交價1,867.53萬元，呎價28,468元。另為第5A座23樓B室，兩房連儲物房間隔，實用面積576方呎，成交價1,845.44萬元，呎價32,039元。
至於項目第IA期瑜一 ．天海將於周日展開首輪推售，以價單推售90伙，以最高15%折扣計，折實價由798.91萬元起，折實呎價21,948元起，折實平均呎價26,667元，將於明日下午2時截票。