新盤熱賣｜University Hill首輪一Q清 三房套「雙破頂」沽 2B期將接力登場

新界全新盤銷情熾熱！新鴻基地產(016)大埔白石角優景里發展項目第2A期University Hill於上周六(4月29日)首輪推售160伙，當中以價單形式公開發售的150伙，即日全數沽清；另有10伙特色戶於同日招標，發展商今日(1日)公布，1伙三房套單位以2,108萬元招標售出，呎價達24,771元，成交價及呎價均創整個發展項目(包括第1期Silicon Hill)的新高。

新地代理總經理胡致遠表示，University Hill今日以招標形式售出漾景閣第2座12樓A6室，亦為今期最大面積單位，實用面積851方呎，三房一套連書房及士多房間隔，連262方呎平台及472方呎天台，成交價2,108萬元，呎價24,771元。