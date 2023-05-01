新盤熱賣｜University Hill首輪一Q清 三房套「雙破頂」沽 2B期將接力登場

新界全新盤銷情熾熱！新鴻基地產(016)大埔白石角優景里發展項目第2A期University Hill於上周六(4月29日)首輪推售160伙，當中以價單形式公開發售的150伙，即日全數沽清；另有10伙特色戶於同日招標，發展商今日(1日)公布，1伙三房套單位以2,108萬元招標售出，呎價達24,771元，成交價及呎價均創整個發展項目(包括第1期Silicon Hill)的新高。
新地代理總經理胡致遠表示，University Hill今日以招標形式售出漾景閣第2座12樓A6室，亦為今期最大面積單位，實用面積851方呎，三房一套連書房及士多房間隔，連262方呎平台及472方呎天台，成交價2,108萬元，呎價24,771元。
第2B期提供688伙
胡致遠指，項目首輪銷售當日於大手時段合共售出25伙，當中有9組買家購入2伙，而最大手買家斥資約1,900萬元購入1伙兩房及1伙三房單位。
University Hill首輪銷售單位戶型涵蓋一房至三房，以最高15%折扣優惠計，單位折實售價由437.24萬至1,105.83萬元，折實呎價介乎13,357元至19,321元。項目首輪共接獲10,398個購樓意向登記，以公開發售的150伙計算，超額認購逾68倍，即平均約69人爭1伙。
新地副董事總經理雷霆透露，由於收到不少準買家對項目第2B期的查詢，而項目第2A期及第2B期的景觀及座向具頗大分別，有見不少準買家有各自的偏好，故加快項目第2B期的銷售步伐，部署明日(2日)公布更多第2B期的詳情。雷霆稱，第2B期提供688伙，已獲得預售樓花同意書，計劃於第2A期完成次輪銷售後，於下周推售第2B期單位。
University Hill坐落於白石角優景里63號，由5座11至12層高的低密度住宅大樓組成，分別為漾景閣第1、2、3、5A及5B座，合共提供607伙，涵蓋開放式至三房間隔，單位實用面積由206至851方呎。項目設有162個住客車位，預計關鍵日期為明年6月15日，樓花期長約14個月。