新盤登場｜新地天榮站項目命名YOHO WEST 提供1393伙 最快9月底推售

9月新盤戰場轉移至新界西，今日(29日)迎來千伙大型新盤加入。新鴻基地產(016)天水圍輕鐵天榮站物業發展項目第1期正式命名為「YOHO WEST」，提供1,393伙，正待批預售樓花同意書，預料下月底推售。
副董事總經理雷霆表示，「YOHO WEST」預計最快下月取得預售，正籌備售樓說明書及示範單位，最快下月底推售。
代理總經理胡致遠稱，整個天榮站物業發展項目分為兩期發展，第1期「YOHO WEST」提供1,393伙，涵蓋戶型多元化，定價會參考港鐵站上蓋項目，預計關鍵日期為明年9月30日，樓花期長約13個月。
雷霆：新地向來以市價推盤 料樓市第四季可回復升軌
對於近期新盤均以低價推售，雷霆認為，其他發展商各自有推盤及開價策略，集團向來以市價推盤，價錢是買家及市場所接受，事實上買家除價錢外，亦非常重視交樓質素，性價比要高，新地會致力在各方面做到最好。
本港樓價指數連跌3個月，累挫約3.05%，見6個月低位。雷霆指，樓價指數今年來仍然錄得升幅，近數個月的租務市場表現活躍，受惠政府「高才通」等計劃及內地學生來港的居住需求下，對樓市有很大支持；加上新盤銷情不俗，反映市民置業需求強勁，預期樓市第四季可以回復升軌。