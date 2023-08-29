新盤登場｜新地天榮站項目命名YOHO WEST 提供1393伙 最快9月底推售

雷霆(左)表示，「YOHO WEST」預計最快下月取得預售，正籌備售樓說明書及示範單位；右為胡致遠。(鍾式明攝)

雷霆：新地向來以市價推盤 料樓市第四季可回復升軌

對於近期新盤均以低價推售，雷霆認為，其他發展商各自有推盤及開價策略，集團向來以市價推盤，價錢是買家及市場所接受，事實上買家除價錢外，亦非常重視交樓質素，性價比要高，新地會致力在各方面做到最好。

本港樓價指數連跌3個月，累挫約3.05%，見6個月低位。雷霆指，樓價指數今年來仍然錄得升幅，近數個月的租務市場表現活躍，受惠政府「高才通」等計劃及內地學生來港的居住需求下，對樓市有很大支持；加上新盤銷情不俗，反映市民置業需求強勁，預期樓市第四季可以回復升軌。

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