新盤登場｜新地白石角優景里2A期命名「University Hill」 涉607伙 最快月底推售

美國再度大手加息0.75厘，惟未有影響發展商的推盤步伐，再有全新盤進行命名，料月內應市。新鴻基地產(016)大埔市地段第244號發展項目第2A期今日(3日)正式命名為「University Hill」，提供607伙，主打兩房單位，最快月底推售。

新地副董事總經理雷霆表示，項目名稱主要是突出其鄰近科學園及香港中文大學的優勢，現時售樓說明書及示範單位正在準備中，預計最快本月底應市。

新地代理總經理胡致遠表示，University Hill合共提供607伙，當中85%屬標準單位，戶型涵蓋開放式至三房，兩房佔標準戶逾一半，其餘15%屬特色戶。定價會參考項目第1期Silicon Hill、項目自身優勢等。

明年初部署推售 3 項目

雷霆透露，University Hill屬集團今年壓軸推售的新盤，集團部署明年上半年將推售屯門NOVO LAND第2期、天水圍天榮站上蓋項目，以及現樓推售沙田瓏珀山，會繼續「月月有樓賣，新盤停不了」。

對於本港銀行再度調高最優惠利率(P)，雷霆認為加息已是預期之內，不過參考以往美國的加息周期，本港在加息的幅度及速度都較細及慢，按揭利率大部分時間仍處於較低水平，對供樓人士非常有利。他指，美國經濟好大機會出現放緩，利息或於明年初見頂，故相信暫時利息的上落對本港樓市影響不大。