新盤票王誕生！Blue Coast累收逾1.2萬票 超額逾47倍｜黃竹坑新盤

長實執行董事趙國雄表示，入票人士中部分屬曾入市港島南岸其他期數項目，認為項目價錢吸引，正與合作伙伴商討加推及銷售安排，坦言「好消息」會陸續有來，短期內將公布第3張價單，會視乎市況，有機會上調價錢，「蝕少啲好啲」。展望後市，趙國雄稱，影響本港經濟的壞因素經已盡現，憧憬下半年減息，本港經濟有望進一步好轉，樓市亦會受惠，料樓價今年「有七成機會向上」，下跌機會則少於三成。

一手市場搶去樓市焦點，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」市場反應熱烈，市場消息指，項目已累收逾1.2萬票，以首兩張價單共248伙計，超額認購逾47倍，刷新將軍澳日出康城「SEASONS PLACE」次輪截收11,780票紀錄，榮登今年「新盤票王」。

長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，截至今日下午3時，示範單位已累錄逾1.3萬參觀人次，當中約75%為本地客，約25%為國內客，戶型方面則以三房單位較受歡迎。她透露，部署以招標形式推售的四房單位亦收到不少客人查詢，以用家為主，惟暫未有計劃於首階段推出應市。

據記者今日(1日)於項目售樓處外所見，不少睇樓客排隊等候入內參觀示範單位，場面熱鬧。長實營業部首席經理郭子威指，今日(1日)為復活節假期最後一天，不少外遊市民回港，睇樓客中本地客比例亦有所上升；主要以家庭客為主，亦有投資收租客。

該盤上周六加推第2號價單，涉及110伙，涵蓋90伙三房及20伙兩房，實用面積介乎452至972方呎。扣除最高15%折扣，單位折實售價由905.8萬至2,472.1萬，折實呎價介乎19,938元至25,805元，折實平均呎價22,703元。

港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。

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