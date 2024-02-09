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地產
2024-02-09 12:00:00

新盤趁新春紛推優惠吸客 各款折扣大紅包禮券一文睇哂！

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新盤趁新春紛推優惠吸客 各款折扣大紅包禮券一文睇哂！

新盤趁新春紛推優惠吸客 各款折扣大紅包禮券一文睇哂！

新盤優惠大放送！發展商把握農曆新年檔期，紛紛推出新春置業優惠，據本報統計，市場上至少有約37個樓盤提供優惠，涵蓋樓價折扣、「大利是」、禮券、足金金飯碗等吸客，當中有優惠總值最高超過150萬元。

恒地一部4大項目送最高33888元「大紅包」

恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，部門旗下4個項目，包括啟德「THE HENLEY」系列、「HENLEY PARK」、紅磡「必嘉坊．迎匯」、「BAKER CIRCLE·GREENWICH」，以及粉嶺北「ONE INNOVALE」系列推出「騰龍置業賀新歲」優惠，買家於周五(年三十)至下月11日期間購入上述項目單位，可獲贈金額介乎8,888元至33,888元「大紅包」。是次優惠涉及420伙，優惠總值約620萬元。

恒地二部8盤增「新春大利是」 金額最高28888元

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下8大新盤，包括西灣河「THE HOLBORN」、西半山「CAINE HILL」、大角咀「利奧坊．壹隅」、「利奧坊．凱岸」、「利奧坊．曦岸」、西營盤「藝里坊．1號」、「藝里坊．2號」及北角「維峯．浚匯」推出新春優惠，於下周一(12日，年初三)至3月11日期間，買家購買指定一手住宅單位，即可獲贈888「新春大利是」，金額由12,888元至28,888元不等。

至於「THE HOLBORN」、「CAINE HILL」、「利奧坊．壹隅」、「利奧坊．凱岸」、「利奧坊．曦岸」及「維峯．浚匯」同時增設龍年新春優惠，購買特選一手住宅單位，可享3%優惠。

另外，「天瀧」、「THE HOLBORN」、「CAINE HILL」、「利奧坊．壹隅」、「利奧坊．曦岸」、「利奧坊 ·凱岸」、「藝里坊．1號」、「藝里坊．2號」、「高爾夫 ·御苑」、北角「維峯．浚匯」夥拍五大代理行，包括中原地產、利嘉閣地產、世紀21等聯合推出新春置業優惠回饋買家，由119日起至229日，購買上述10個項目各首10名一手住宅的買家，即可獲贈價值8,800元的「五星級酒店新春禮盒」，合共總值約88萬元。

現樓單位｜直擊啟德HENLEY PARK一房 廳房同享維港及體育園開揚景觀(多圖) 現樓單位｜直擊啟德HENLEY PARK一房 廳房同享維港及體育園開揚景觀(多圖) 現樓單位｜直擊啟德HENLEY PARK一房 廳房同享維港及體育園開揚景觀(多圖) 現樓單位｜直擊啟德HENLEY PARK一房 廳房同享維港及體育園開揚景觀(多圖) 現樓單位｜直擊啟德HENLEY PARK一房 廳房同享維港及體育園開揚景觀(多圖) 現樓單位｜直擊啟德HENLEY PARK一房 廳房同享維港及體育園開揚景觀(多圖) 現樓單位｜直擊啟德HENLEY PARK一房 廳房同享維港及體育園開揚景觀(多圖) 現樓單位｜直擊啟德HENLEY PARK一房 廳房同享維港及體育園開揚景觀(多圖)

親海駅送三房買家足金金龍

長江實業集團(1113)油塘「親海駅」推出「金龍送福 · 吉祥滿屋」優惠，由本月3日起至下月29日，凡購買指定三房單位的買家將可獲贈價值約9.98萬元的足金金龍一隻，多買多送，不設上限。另外，由即日(30)起凡親臨親海駅位於港景匯商場2樓參觀示範單位，可獲贈「添運曲奇」及「福滿炒米茶」。

會德豐旗下指定單位享現金及印花稅回贈

會德豐地產喜迎甲辰龍年，凡購買旗下項目的指定單位，即可享「迎春接利是38,000元」現金回贈；另設「瑞氣耀福宅3.8%」印花稅回贈予購入「Oasis Kai Tak」或「NAPA」指定單位的買家。

至於系內啟德現樓「MONACO MARINE」由本月2日至29日，經中原地產購入項目首5名三房或以上一手買家，可獲贈2.2萬元的新春郵輪禮券，總值11萬元。優惠先到先得，送完即止。

維港1號增「新春大利是」 最高獲贈6.8萬元

中國海外(688)啟德現樓「維港1號」更新價單，增設「新春大利是」優惠，買家於本月10日至25日期間購入一房、兩房及三房單位，分別可獲贈2.8萬、3.8萬及6.8萬元的「新春大利是」。

此外，由131日起至本月25日，經中原地產購入「維港1號」的首6名三房或以上住宅單位的一手買家，均可獲贈價值約3.8萬元新春黃金賀禮，優惠總值約22.8萬元，優惠先到先得，送完即止。另由本月4日至本月25日，經利嘉閣地產購買「維港1號」一手住宅單位的首6名買家，即可獲贈「行大運旅遊禮券」，每個優惠名額約3.8萬元，總值約22.8萬元。

現樓示位｜MONACO MARINE連傢俬兩房戶 彈性玻璃趟門分隔廚房與大廳(多圖) 現樓示位｜MONACO MARINE連傢俬兩房戶 彈性玻璃趟門分隔廚房與大廳(多圖) 現樓示位｜MONACO MARINE連傢俬兩房戶 彈性玻璃趟門分隔廚房與大廳(多圖) 現樓示位｜MONACO MARINE連傢俬兩房戶 彈性玻璃趟門分隔廚房與大廳(多圖) 現樓示位｜MONACO MARINE連傢俬兩房戶 彈性玻璃趟門分隔廚房與大廳(多圖) 現樓示位｜MONACO MARINE連傢俬兩房戶 彈性玻璃趟門分隔廚房與大廳(多圖) 現樓示位｜MONACO MARINE連傢俬兩房戶 彈性玻璃趟門分隔廚房與大廳(多圖) 現樓示位｜MONACO MARINE連傢俬兩房戶 彈性玻璃趟門分隔廚房與大廳(多圖) 現樓示位｜MONACO MARINE連傢俬兩房戶 彈性玻璃趟門分隔廚房與大廳(多圖)

中原送維港滙首5名四房買家新春團年晚宴禮券

由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙」，由125日起至本月29日，經中原地產購入項目任何期數的首5名四房買家，可獲贈價值3.88萬元的新春團年晚宴禮券，優惠總值約19.4萬元，優惠先到先得，送完即止。

華懋3港島豪宅盤推長成交期付款辦法 再派大利是

華懋集團旗下3個港島豪宅項目，包括薄扶林「VICTORIA COAST」、「碧麗軒」及西半山「大學閣」，分別推出長成交期付款計劃、新春珍饌盛宴及送出最高88,888元「大利是」現金回贈。其中「VICTORIA COAST」及「碧麗軒」新推出「900天先住後付付款辦法」，買家若支付樓價10%的訂金及樓價2%的許可費，即可提前入住。若提前於180日內付清樓價，可享樓價3%的現金回贈。

此外，由122日至本月29日購入「VICTORIA COAST」、「碧麗軒」、「大學閣」的首5名買家，均可獲贈荃灣西如心酒店中菜廳「如」提供的新春珍饌盛宴，總值逾10萬元，並可獲10,88815,888元禮券。若購入指定物業，買家更可獲金額由38,88888,888元不等的「大利是」現金回贈。

另外，同系何文田站「瑜一」自推售以來銷情熱熾，為喜迎新春，特別呈獻賀年利是封，由120日至本月9日，凡於項目展銷廳參觀示範單位人士，即可獲贈精美利是封，先到先得，送完即止。

示範單位｜瑜一．天海960方呎三房套連儲物室 融入現代禪風藝術 打造茶室 示範單位｜瑜一．天海960方呎三房套連儲物室 融入現代禪風藝術 打造茶室 示範單位｜瑜一．天海960方呎三房套連儲物室 融入現代禪風藝術 打造茶室 示範單位｜瑜一．天海960方呎三房套連儲物室 融入現代禪風藝術 打造茶室 示範單位｜瑜一．天海960方呎三房套連儲物室 融入現代禪風藝術 打造茶室 示範單位｜瑜一．天海960方呎三房套連儲物室 融入現代禪風藝術 打造茶室 示範單位｜瑜一．天海960方呎三房套連儲物室 融入現代禪風藝術 打造茶室 示範單位｜瑜一．天海960方呎三房套連儲物室 融入現代禪風藝術 打造茶室

佳明3項目送足金金飯碗 總值逾150

佳明集團(1271)旗下何文田「明寓」、土瓜灣「明雋」及青衣「明翹匯」推出「匯才雋寶」優惠給予買家，由本月5日至29日，凡購買「明雋」的首5名買家將可獲贈價值約6.8萬的足金金飯碗乙隻、購買「明寓」首2名買家將可獲贈約28.8萬元的足金金飯碗乙隻，優惠總值超過150萬元，暫屬最「豪爽」的發展商。

城軒設額外6%新春限時折扣

由裕泰興發展的土瓜灣馬頭角新盤「城軒」最新更新價單，將「120天現金優惠付款計劃」照售價減10%折扣上調至減13%，項目同步增設新春限時折扣，買家於本月9日至今年46日期間購買項目單位，可獲贈售價6%的折扣優惠，連同其他原有優惠，最高總折扣由原先的11%提高至20%

譽林夥利嘉閣送賀年家電禮券

永義國際(1218)何文田窩打老道現樓「譽林」由本月5日至29日期間，經利嘉閣地產購買項目的首3名買家，可獲贈價值3.8萬元的傢電禮券，優惠總值合共約11.4萬元。

瓏碧再增優惠 買家最高獲近40%折扣

碧桂園香港旗下九龍城「瓏碧」更新1號及2號價單的各項優惠，將「90天現金付款計劃」由原本照售價減8%變為減9%，連同其他折扣優惠等，買家最高可獲近40%的總折扣優惠。

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ONE SOHO3.8萬元「尊貴龍年大利是」

由信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作發展、已屆現樓的旺角「ONE SOHO」為部分單位增設「尊貴龍年大利是」現金回贈，買家於本月10日至下月10日期間購入項目特定單位，可享「尊貴龍年大利是」現金回贈，總值3.8萬元。

Bal Residence20伙再減價10%

麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」更新1號價單，將20個單位再度下調定價，涉及15AF室，以及2122樓全層單位，均為第二次減價，幅度約10%11%。扣除最高共15.75%折扣後，折實售價由518.4萬至600.79萬元，折實呎價介乎15,202元至17,578元。

Larchwood下調3伙一房售價最多近一成

宏安地產(1243)大角咀洋松街單幢盤「Larchwood」修改4號價單，統一下調3伙單位售價至699.9萬元，減幅最高達9.6%。據價單顯示，涉及單位包括19樓、20樓及21J室，屬一房間隔，實用面積為259方呎，原定價由734.1萬至774.1萬元，減價4.7%9.6%後，均降至699.9萬元，呎價約27,023元。

晉環指定三房買家獲贈8999.9金磚

由路勁地產牽頭發展、已屆現樓的黃竹坑站港島南岸「晉環」由19日起至本月18日，首5名經該行購入指定三房單位的一手買家，可獲贈8999.9金磚，優惠總值約888,888元；指定單位包括2A 5A室、9A室、23A室、39C室及2B36C室。

澄天新增付款方法及特別優惠 最高折扣連回贈近12%

英皇國際(163)香港仔「澄天」為特選戶型新設兩項付款方法，以及四項全新回贈優惠，涵蓋公私營房屋等目標客源，最高折扣連回贈可達價單售價近12%。英皇國際副主席楊政龍表示，兩項全新付款方法予指定DE室單位買家選用，包括「180天星級專才即供付款計劃」(照售價減5%)，以及「星級建築期付款計劃」(照售價)方法，以協助不同類型買家進駐港島南。是次精選優惠單位為DE室單位，實用面積介乎286400方呎，為一房及兩房戶型，合共25伙。以最高折扣連回贈可達價單售價近12%計算，單位折實並計入回贈的售價由約417萬至約730萬元，折實並計入回贈的實用面積呎價介乎14,590元至18,253元，折實並計入回贈的平均實用面積呎價約16,095元。是次最低售價單位為7E室，實用面積286方呎，一房間隔，折實並計入回贈的售價約417萬元，呎價約14,590元。

滙都I夥代理送旅遊禮券

泛海國際(129)洪水橋「滙都I」由115日起至本月29日期間，透過利嘉閣地產購買該盤一手住宅單位的首5名買家，可獲贈價值約2.38萬元的「東京雙人65夜機票及酒店套票」，合共總值約11.9萬元。

此外，由116日起至本月29日期間，經中原地產購入「滙都I」一手單位的首6名買家，可獲贈價值3.8萬元的「雙人旅遊禮券」，優惠總值合共22.8萬元。

NOVO LAND2A期增額外1%現金回贈

新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第2A期於更新4號及5號價單，當中新增「開心賀年大獎賞」，新買家或其親屬曾以個人名義購買「NOVO LAND」的其他住宅單位，可獲額外樓價1%現金回贈。

尚林送傢俬禮券及12個月管理費

由國際集團及大富控股合作發展、位處白石窩新村路26號的西貢「尚林」，由126日起至本月29日經中原地產成功入標及購買項目指定洋房(洋房A)的買家，即可獲贈30萬元的傢俬禮券及12個月管理費，名額1個，價值53萬元，優惠先到先得，送完即止。

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