新盤趁新春紛推優惠吸客 各款折扣大紅包禮券一文睇哂！

新盤優惠大放送！發展商把握農曆新年檔期，紛紛推出新春置業優惠，據本報統計，市場上至少有約37個樓盤提供優惠，涵蓋樓價折扣、「大利是」、禮券、足金金飯碗等吸客，當中有優惠總值最高超過150萬元。 恒地一部 4 大項目送最高 33888 元「大紅包」 恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，部門旗下4個項目，包括啟德「THE HENLEY」系列、「HENLEY PARK」、紅磡「必嘉坊．迎匯」、「BAKER CIRCLE·GREENWICH」，以及粉嶺北「ONE INNOVALE」系列推出「騰龍置業賀新歲」優惠，買家於周五(年三十)至下月11日期間購入上述項目單位，可獲贈金額介乎8,888元至33,888元「大紅包」。是次優惠涉及420伙，優惠總值約620萬元。 恒地二部 8盤增「新春大利是」 金額最高28888元 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下8大新盤，包括西灣河「THE HOLBORN」、西半山「CAINE HILL」、大角咀「利奧坊．壹隅」、「利奧坊．凱岸」、「利奧坊．曦岸」、西營盤「藝里坊．1號」、「藝里坊．2號」及北角「維峯．浚匯」推出新春優惠，於下周一(12日，年初三)至3月11日期間，買家購買指定一手住宅單位，即可獲贈888「新春大利是」，金額由12,888元至28,888元不等。 至於「THE HOLBORN」、「CAINE HILL」、「利奧坊．壹隅」、「利奧坊．凱岸」、「利奧坊．曦岸」及「維峯．浚匯」同時增設龍年新春優惠，購買特選一手住宅單位，可享3%優惠。 另外，「天瀧」、「THE HOLBORN」、「CAINE HILL」、「利奧坊．壹隅」、「利奧坊．曦岸」、「利奧坊 ·凱岸」、「藝里坊．1號」、「藝里坊．2號」、「高爾夫 ·御苑」、北角「維峯．浚匯」夥拍五大代理行，包括中原地產、利嘉閣地產、世紀21等聯合推出新春置業優惠回饋買家，由1月19日起至2月29日，購買上述10個項目各首10名一手住宅的買家，即可獲贈價值8,800元的「五星級酒店新春禮盒」，合共總值約88萬元。

親海駅送三房買家足金金龍 長江實業集團(1113)油塘「親海駅」推出「金龍送福 · 吉祥滿屋」優惠，由本月3日起至下月29日，凡購買指定三房單位的買家將可獲贈價值約9.98萬元的足金金龍一隻，多買多送，不設上限。另外，由即日(30日)起凡親臨親海駅位於港景匯商場2樓參觀示範單位，可獲贈「添運曲奇」及「福滿炒米茶」。 會德豐旗下指定單位享現金及印花稅回贈 會德豐地產喜迎甲辰龍年，凡購買旗下項目的指定單位，即可享「迎春接利是38,000元」現金回贈；另設「瑞氣耀福宅3.8%」印花稅回贈予購入「Oasis Kai Tak」或「NAPA」指定單位的買家。 至於系內啟德現樓「MONACO MARINE」由本月2日至29日，經中原地產購入項目首5名三房或以上一手買家，可獲贈2.2萬元的新春郵輪禮券，總值11萬元。優惠先到先得，送完即止。 維港 1 號增「新春大利是」 最高獲贈 6.8 萬元 中國海外(688)啟德現樓「維港1號」更新價單，增設「新春大利是」優惠，買家於本月10日至25日期間購入一房、兩房及三房單位，分別可獲贈2.8萬、3.8萬及6.8萬元的「新春大利是」。 此外，由1月31日起至本月25日，經中原地產購入「維港1號」的首6名三房或以上住宅單位的一手買家，均可獲贈價值約3.8萬元新春黃金賀禮，優惠總值約22.8萬元，優惠先到先得，送完即止。另由本月4日至本月25日，經利嘉閣地產購買「維港1號」一手住宅單位的首6名買家，即可獲贈「行大運旅遊禮券」，每個優惠名額約3.8萬元，總值約22.8萬元。

中原送維港滙首 5 名四房買家新春團年晚宴禮券 由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙」，由1月25日起至本月29日，經中原地產購入項目任何期數的首5名四房買家，可獲贈價值3.88萬元的新春團年晚宴禮券，優惠總值約19.4萬元，優惠先到先得，送完即止。 華懋 3 港島豪宅盤推長成交期付款辦法 再派大利是 華懋集團旗下3個港島豪宅項目，包括薄扶林「VICTORIA COAST」、「碧麗軒」及西半山「大學閣」，分別推出長成交期付款計劃、新春珍饌盛宴及送出最高88,888元「大利是」現金回贈。其中「VICTORIA COAST」及「碧麗軒」新推出「900天先住後付付款辦法」，買家若支付樓價10%的訂金及樓價2%的許可費，即可提前入住。若提前於180日內付清樓價，可享樓價3%的現金回贈。 此外，由1月22日至本月29日購入「VICTORIA COAST」、「碧麗軒」、「大學閣」的首5名買家，均可獲贈荃灣西如心酒店中菜廳「如」提供的新春珍饌盛宴，總值逾10萬元，並可獲10,888至15,888元禮券。若購入指定物業，買家更可獲金額由38,888至88,888元不等的「大利是」現金回贈。 另外，同系何文田站「瑜一」自推售以來銷情熱熾，為喜迎新春，特別呈獻賀年利是封，由1月20日至本月9日，凡於項目展銷廳參觀示範單位人士，即可獲贈精美利是封，先到先得，送完即止。

佳明 3 項目送足金金飯碗 總值逾 150 萬 佳明集團(1271)旗下何文田「明寓」、土瓜灣「明雋」及青衣「明翹匯」推出「匯才雋寶」優惠給予買家，由本月5日至29日，凡購買「明雋」的首5名買家將可獲贈價值約6.8萬的足金金飯碗乙隻、購買「明寓」首2名買家將可獲贈約28.8萬元的足金金飯碗乙隻，優惠總值超過150萬元，暫屬最「豪爽」的發展商。 城軒設額外 6% 新春限時折扣 由裕泰興發展的土瓜灣馬頭角新盤「城軒」最新更新價單，將「120天現金優惠付款計劃」照售價減10%折扣上調至減13%，項目同步增設新春限時折扣，買家於本月9日至今年4月6日期間購買項目單位，可獲贈售價6%的折扣優惠，連同其他原有優惠，最高總折扣由原先的11%提高至20%。 譽林夥利嘉閣送賀年家電禮券 永義國際(1218)何文田窩打老道現樓「譽林」由本月5日至29日期間，經利嘉閣地產購買項目的首3名買家，可獲贈價值3.8萬元的傢電禮券，優惠總值合共約11.4萬元。 瓏碧再增優惠 買家最高獲近 40% 折扣 碧桂園香港旗下九龍城「瓏碧」更新1號及2號價單的各項優惠，將「90天現金付款計劃」由原本照售價減8%變為減9%，連同其他折扣優惠等，買家最高可獲近40%的總折扣優惠。

ONE SOHO 增 3.8 萬元「尊貴龍年大利是」 由信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作發展、已屆現樓的旺角「ONE SOHO」為部分單位增設「尊貴龍年大利是」現金回贈，買家於本月10日至下月10日期間購入項目特定單位，可享「尊貴龍年大利是」現金回贈，總值3.8萬元。 Bal Residence 為 20 伙再減價 10% 麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」更新1號價單，將20個單位再度下調定價，涉及15樓A至F室，以及21及22樓全層單位，均為第二次減價，幅度約10%至11%。扣除最高共15.75%折扣後，折實售價由518.4萬至600.79萬元，折實呎價介乎15,202元至17,578元。 Larchwood 下調 3 伙一房售價最多近一成 宏安地產(1243)大角咀洋松街單幢盤「Larchwood」修改4號價單，統一下調3伙單位售價至699.9萬元，減幅最高達9.6%。據價單顯示，涉及單位包括19樓、20樓及21樓J室，屬一房間隔，實用面積為259方呎，原定價由734.1萬至774.1萬元，減價4.7%至9.6%後，均降至699.9萬元，呎價約27,023元。 晉環指定三房買家獲贈 8 両 999.9 金磚 由路勁地產牽頭發展、已屆現樓的黃竹坑站港島南岸「晉環」由1月9日起至本月18日，首5名經該行購入指定三房單位的一手買家，可獲贈8両999.9金磚，優惠總值約888,888元；指定單位包括2A 座5樓A室、9樓A室、23樓A室、39樓C室及2B座36樓C室。