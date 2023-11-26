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地產
2023-11-26 19:00:24

新盤超平價搶攻 中原：本周末僅錄5宗二手成交 樓價續尋底｜十大屋苑

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天水圍大型新盤YOHO WEST以超平價促銷，搶走不少二手樓客源，中原地產十大屋苑本周末僅錄5宗二手成交，繼續低位徘徊。(資料圖片)

天水圍大型新盤YOHO WEST以超平價促銷，搶走不少二手樓客源，中原地產十大屋苑本周末僅錄5宗二手成交，繼續低位徘徊。(資料圖片)

在大型新盤以「超平價」推售下，中原地產十大屋苑本周末錄得5宗二手買賣成交，按周下跌16.7%，宗數繼續於低位徘徊。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，天水圍大型新盤近日一推出，迅即掀起入票潮，二手市場即時受壓，成交減慢。雖然施政報告後樓市氣氛改善，惟減辣力度不足，發展商仍要靠低價促銷突圍，新盤頻頻低開，二手業主難以招架，而減辣後首周中原城市領先指數CCL跌幅擴大，按周下跌近1.5%。目前買家入市仍然謹慎，只有筍盤才有望獲承接，相信樓價會繼續尋底

太古城交投氣氛轉好

港島區方面，中原地產太古城區高級區域營業董事張光耀表示，減辣後入市氣氛好轉，太古城本周末錄得1宗成交，本月至今暫錄20宗，較上月全月17宗多3宗。該宗周末新成交為衛星閣低層B室，實用面積582方呎，兩房間隔，以780萬元沽出，實用呎價13,402元。據了解，原業主於20108月以515萬元買入，持貨13年，是次沽出帳面獲利265萬元，升值51%

另外，鴨脷洲海怡半島本周末亦錄得1宗成交，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，單位為33座中層D室，實用面積521方呎，兩房間隔，享內園景致。單位日前新放盤，開價750萬元，現減價30萬元以720萬元沽出，折合實用呎價13,820元，屬吸引價，而現時屋苑內園兩房單位最平叫價約770萬元。原業主於20129月以545萬元買入單位，持貨11年易手，帳面升值175萬元或約32%

太古城本周末錄得1宗成交，全月至今暫錄20宗。

太古城本周末錄得1宗成交，全月至今暫錄20宗。

黃埔花園市況靜 沙一周末零成交

九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本周末錄得1宗成交，按周表現持平，但本月至今只有3宗成交，市況十分淡靜。周末新成交為51座中層F室，實用面積680方呎，三房套房間隔，以855萬元沽出，折合實用呎價12,574元。至於新界區，中原地產沙田置富第一城分行區域營業經理侯惠良表示，天水圍新盤以低價推出，吸走大批上車客源，沙田第一城本周末未有錄得成交。

黃埔花園本周末只錄得1宗成交，本月至今累錄僅3宗，市況淡靜。

黃埔花園本周末只錄得1宗成交，本月至今累錄僅3宗，市況淡靜。

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