新盤超平價搶攻 中原：本周末僅錄5宗二手成交 樓價續尋底｜十大屋苑

太古城交投氣氛轉好

港島區方面，中原地產太古城區高級區域營業董事張光耀表示，減辣後入市氣氛好轉，太古城本周末錄得1宗成交，本月至今暫錄20宗，較上月全月17宗多3宗。該宗周末新成交為衛星閣低層B室，實用面積582方呎，兩房間隔，以780萬元沽出，實用呎價13,402元。據了解，原業主於2010年8月以515萬元買入，持貨13年，是次沽出帳面獲利265萬元，升值51%。

另外，鴨脷洲海怡半島本周末亦錄得1宗成交，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，單位為33座中層D室，實用面積521方呎，兩房間隔，享內園景致。單位日前新放盤，開價750萬元，現減價30萬元以720萬元沽出，折合實用呎價13,820元，屬吸引價，而現時屋苑內園兩房單位最平叫價約770萬元。原業主於2012年9月以545萬元買入單位，持貨11年易手，帳面升值175萬元或約32%。