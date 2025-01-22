新盤連環開售主導大市 50指標屋苑上周錄62宗按周少2% 料繼續探底｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，過去一周多個新盤連環開售，繼續主導大市，二手市場未見突破，只維持在近周的低水平窄幅橫行。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(13日至19日)共錄62宗買賣個案，較前周(6日至12日)的63宗減少近2%，連續四周在五十多宗至六十多宗水平窄幅徘徊。
新界藍籌上車盤交投倍增
按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量雙雙下挫，九龍區成交量則錄得增長，當中港島區8個指標屋苑上周共錄5宗買賣，較前周的12宗數減少58%，其中海怡半島交投量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗；而藍籌屋苑太古城則錄得4宗交投，較前周的2宗增加1倍；惟區內其餘六個屋苑包括康怡花園、南豐新村、鯉景灣、嘉亨灣、杏花村及藍灣半島期內均暫未聞成交，齊齊「捧蛋」。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄23宗交投，較前周的25宗減少8%，當中愉景新城錄得1宗買賣，按周減少67%；熱門上車屋苑沙田第一城及嘉湖山莊各錄3宗及4宗成交，按周分別增加2倍及1倍；YOHO Town交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗。
本周交投恐跌破60宗
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄34宗買賣，較前周的26宗增加31%，其中維景灣畔成交量由前周的1宗，增加4倍至上周的5宗；黃埔花園及昇悅居分別錄得6宗及2宗交投，各自按周增加1倍；淘大花園及新都城期內則各錄3宗及5宗買賣，按周分別增加50%及67%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有25個屋苑錄得「零成交」，較前周的17個增加47%，當中九龍區及新界區分別佔10個及9個屋苑，港島區則佔6個。
陳海潮指出，臨近歲晚，整體入市動力不強，加上代理兵力及市場焦點均向新盤傾斜，二手屋苑最多只能持盈保泰，難有突破。踏入農曆新年前最後一周，買賣雙方都忙於籌備過新年或計劃假日旅程，暫時已無心戀棧物業交投，故此預料本周的50指標屋苑買賣交投量恐再探底，六十宗水平亦難保。