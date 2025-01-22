新盤連環開售主導大市 50指標屋苑上周錄62宗按周少2% 料繼續探底｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，過去一周多個新盤連環開售，繼續主導大市，二手市場未見突破，只維持在近周的低水平窄幅橫行。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(13日至19日)共錄62宗買賣個案，較前周(6日至12日)的63宗減少近2%，連續四周在五十多宗至六十多宗水平窄幅徘徊。

新界藍籌上車盤交投倍增

按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的交投量雙雙下挫，九龍區成交量則錄得增長，當中港島區8個指標屋苑上周共錄5宗買賣，較前周的12宗數減少58%，其中海怡半島交投量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗；而藍籌屋苑太古城則錄得4宗交投，較前周的2宗增加1倍；惟區內其餘六個屋苑包括康怡花園、南豐新村、鯉景灣、嘉亨灣、杏花村及藍灣半島期內均暫未聞成交，齊齊「捧蛋」。