新盤銷情旺熱YOHO WEST PARKSIDE 兩輪銷售即日清

一手市場表現旺熱，新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作的天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」繼續開出紅盤，昨日次輪開賣172伙，市場消息透露全數單位即日售罄。計及上周三首輪價單發售的119伙即日沽清，即該盤在短短4日速沽291伙，市場預計發展商短期內加推新價單應市。

上然收逾3300票 超額逾26倍

另一個月內接力新盤、萬科控股(香港)大埔「上然」第1期加推2號價單涉41伙，扣除最高折扣16%後，折實價267.1萬至853.6萬元，折實呎價10,280至12,319元；折實平均呎價11,311元，較首張價單11,036元高約2.5%；當中有21伙折實價低於400萬元。發展商指，新價單因應樓層坐向及景觀有所調整，仍屬原價加推。是次續設「1家1」付款計劃，即三房買家若同時加購指定開放式單位可獲140萬元額外折扣。

截至昨晚8時，「上然」展銷廳及示範單位錄逾1萬人次參觀，暫收逾3,300票，以兩張價單共122伙計算，超額認購約26倍。

