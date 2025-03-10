新盤銷情旺熱YOHO WEST PARKSIDE 兩輪銷售即日清

一手市場表現旺熱，新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作的天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」繼續開出紅盤，昨日次輪開賣172伙，市場消息透露全數單位即日售罄。計及上周三首輪價單發售的119伙即日沽清，即該盤在短短4日速沽291伙，市場預計發展商短期內加推新價單應市。
「YOHO WEST PARKSIDE」次輪銷售截收7,782票，超額認購44倍，發售單位折實價298.8萬至1,057.4萬元，折實呎價9,671元至15,858元，其中約20伙折實價低於400萬元。該盤提供525伙，預計關鍵日期為2026年9月30日。
上然收逾3300票 超額逾26倍
另一個月內接力新盤、萬科控股(香港)大埔「上然」第1期加推2號價單涉41伙，扣除最高折扣16%後，折實價267.1萬至853.6萬元，折實呎價10,280至12,319元；折實平均呎價11,311元，較首張價單11,036元高約2.5%；當中有21伙折實價低於400萬元。發展商指，新價單因應樓層坐向及景觀有所調整，仍屬原價加推。是次續設「1家1」付款計劃，即三房買家若同時加購指定開放式單位可獲140萬元額外折扣。
截至昨晚8時，「上然」展銷廳及示範單位錄逾1萬人次參觀，暫收逾3,300票，以兩張價單共122伙計算，超額認購約26倍。
南首再加推 周四發售20伙
另外，恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」昨加推4號價單共32伙，扣除最高折扣8%，折實價371.86萬至797.54萬元，折實呎價17,041至23,320元，折實平均呎價20,646元。該盤同步上載銷售安排，於周四發售20伙，涵蓋16伙開放式及4伙一房，折實價371.86萬至590.18萬元，折實呎價17,041至22,612元，當中16伙開放式單位折實價低於400萬元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，「南首」於9日內售出222伙，佔全盤313伙逾七成。