新盤開價｜中原劉瑛琳：文曜享41名校網 折扣優惠多屬買家福音 料認購反應熱烈

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」周二(19日)公布首張價單，涉及31伙，一房及兩房提供最高25%折扣，三房則提供最高27%折扣，整批折實售價由598.8萬元起，折實呎價15,730元起，折實平均呎價18,488元。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，「文曜」首批定價十分驚喜，且提供多重優惠，最高折扣高達27%，是買家福音。若與鄰近一手新盤3年前首批單位比較，折讓率高達四成，與同區一手貨尾亦有約三成折讓，相信認購反應熱烈，可掀起搶購潮。

事實上，近月各區多個一手新盤相繼登場，並以低價策略出擊，成功主導大市。「文曜」今天以震撼價推出市場，勢成本月新焦點，項目坐擁41名校網已擁先天之利，今年九龍潛在一手供應中，只有1.7%，即約225伙擁41名校網，而「文曜」佔當中92伙，可見供應彌足珍貴。「文曜」提供多元間隔，當中又以兩房一套連儲物室為主，佔全盤逾52%，相信項目可同時滿足家庭換樓客及投資收租客的需求。