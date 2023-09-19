新盤開價｜中原劉瑛琳：文曜享41名校網 折扣優惠多屬買家福音 料認購反應熱烈

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」周二(19日)公布首張價單，涉及31伙，一房及兩房提供最高25%折扣，三房則提供最高27%折扣，整批折實售價由598.8萬元起，折實呎價15,730元起，折實平均呎價18,488元。
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，「文曜」首批定價十分驚喜，且提供多重優惠，最高折扣高達27%，是買家福音。若與鄰近一手新盤3年前首批單位比較，折讓率高達四成，與同區一手貨尾亦有約三成折讓，相信認購反應熱烈，可掀起搶購潮。
事實上，近月各區多個一手新盤相繼登場，並以低價策略出擊，成功主導大市。「文曜」今天以震撼價推出市場，勢成本月新焦點，項目坐擁41名校網已擁先天之利，今年九龍潛在一手供應中，只有1.7%，即約225伙擁41名校網，而「文曜」佔當中92伙，可見供應彌足珍貴。「文曜」提供多元間隔，當中又以兩房一套連儲物室為主，佔全盤逾52%，相信項目可同時滿足家庭換樓客及投資收租客的需求。
「文曜」首批31伙實用面積介乎379至904方呎，涵蓋8伙一房、17伙兩房及6伙三房。發展商設有兩種建築期付款辦法，單位折實售價由598.8萬至1,930.9萬元，折實呎價介乎15,730元至21,360元。入場單位為3樓D室，實用面積379方呎，一房間隔，折實售價598.8萬元，呎價約15,799元。
「文曜」以現樓形式登場，屬單幢住宅大樓，提供92伙，實用面積379至2,183方呎，戶型包括一房至四房，當中兩房佔48伙，一房提供22伙，三房涉21伙，四房僅1伙；全數單位採獨立廚房(梗廚)設計。發展商設有3個現樓無改動示範單位，均位處26樓，其中A室屬634方呎兩房、C室屬904方呎三房，而D室為379方呎一房。