新盤開價｜中原陳永傑：傲華首批與同區新盤有10%折讓 料吸港島年輕上車客

陳永傑指出，傲華位處筲箕灣東大街，屬傳統港島區罕有供應，而一房單位實用面積有約324方呎，相對較大及間隔實用，對新一代具吸引力，料客源將集中港島區年輕上車客為主。他料，區內客可消化約70%至80%單位，外區客佔約20%；加上港島區租賃市場有保證，料呎租可達55元至60元，租金回報率可達3厘或以上。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，傲華首批單位開價吸引，較同區新盤造價低出近10%，亦屬港島區自2018年開售均價最平新盤，料受年輕一代剛需客追捧。

陳永傑認為，美國加息因素開始淡化，香港銀行亦未有追加利息，近日二手成交量亦已上升，相信最壞日子已過，市場氣氛會逐漸回暖，發展商將爭取黃金機會於短期內推售，預計本月一手成交可達1,000宗。

筲箕灣對上推售全新盤，為2019年10月推出的One Eighty，首批30伙折實平均呎價23,805元，傲華首批低出約3.2%。據中原地產資料顯示，傲華毗鄰屋苑如柏匯及形薈近期二手成交呎價分別為17,703元及20,367元。

傲華位於筲箕灣東大街121號，提供156伙，單位實用面積介乎190至737方呎。其中開放式涉54伙、一房佔72伙、兩房設18伙，而連平台或天台的特色戶提供12伙。項目地下及1樓為商店樓面，2樓為住客會所「CLUB ORIA」，會所連戶外園林總面積約5,000方呎，提供健身室、燒烤區、迷你農圃等設施。全盤不設車位，預計入伙日期為2025年5月31日。

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