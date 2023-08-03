新盤開價｜中原陳永傑：親海駅II首批較同區二手折讓25% 勢掀起搶購潮

市區焦點全新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」今日(3日)公布首張價單，涉及132伙，包括22伙開放式、43伙一房、52伙兩房，以及15伙三房，實用面積介乎210至718方呎。開放式至兩房提供最高折扣率18%，三房最高折扣率19%，折實售價由290萬至1,114.3萬元，折實呎價介乎13,443元至16,407元，折實平均呎價14,997元，屬九龍區近7年來折實平均呎價最平全新盤。

親海駅 II 開價｜必凍結九龍及新界區二手市場

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑指出，項目首批單位訂價吸引，且折實入場費僅需290萬元起，為近4年九龍新盤新低，亦比九龍市區新晉二手屋苑有約25%的折讓，開價極具競爭力，定必凍結九龍及新界區的二手市場，甚至居屋客，料成新一代票王新盤，勢掀起搶購潮。

陳永傑表示，油塘發展潛力優厚，早已由傳統工業區變身成為綜合發展區，而「親海駅」位處臨海位置，景觀優越，加上戶型多元，而發展商提供多重又靈活的置業優惠，相信可吸引大批上車客進駐。租金方面，區內新晉屋苑平均每呎租金約50元，部分開放式單位更高達60元，料租金回報有保證。