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地產
2023-03-23 17:55:58

新盤開價｜中原陳永傑：KOKO MARE定價與上期相若 向隅客料足以消化全盤

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新盤開價｜中原陳永傑：KOKO MARE定價與上期相若 向隅客料足以消化全盤

新盤開價｜中原陳永傑：KOKO MARE定價與上期相若 向隅客料足以消化全盤

會德豐地產藍田KOKO HILLS3BKOKO MARE今日(23)公布首張價單，涉98伙。以最高12%折扣優惠計算，單位折實售價由593.7萬至929.2萬元，折實呎價介乎17,000元至22,859元，折實平均呎價18,330元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤首批單位與對上一期KOKO ROSSO的首批單位價錢相若，不過今期處於整個發展項目的單邊位置，景觀更佳。由於KOKO ROSSO銷情理想，市場上仍有逾2,000名向隅客，料足以消化KOKO MARE全盤444伙；加上美國息口接近見頂，本港銀行今次亦未有跟隨美國加息，對買家入市心理有一定幫助，而市區上車盤具剛性需求，首批單位勢可「一Q清枱」。

陳永傑稱，3月迄今一手市場錄得約1,380宗成交，由於本周末有兩個全新盤推出，涉及近580伙，估計今個月一手成交可達逾2,500宗，不僅較2月約900宗增加約1.8倍，更創28個月新高。

據代理資料顯示，參考東九龍及油塘近期推出的新盤，如20207月推出的KOKO HILLS1期，首批83伙折實平均呎價19,995元；第3AKOKO ROSSO 今年2月推出，首批88伙折實平均呎價17,973元。上月推出的觀塘Bal Residence，首批56伙折實平均呎價19,554元。

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