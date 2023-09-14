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地產
2023-09-14 17:22:48

新盤開價｜中原：凱和山首批呎價創同區8年新低 開價震撼市場 料掀起搶購潮

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新盤開價｜中原：凱和山首批呎價創同區8年新低 開價震撼市場 料掀起搶購潮

陳忠浩(左)表示，「凱和山」首批開價震撼市場，勢必凍結新界區一手及二手市場，料掀起搶購潮。

本月焦點全新盤、由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」周四(14)公布首張價單，涉及140，提供最高18%折扣優惠，折實售價312.5萬元起，折實呎價9,168元起，折實平均呎價11,088元。

中原地產屯門、天水圍、元朗及青山公路區高級資深營業董事陳忠浩表示，「凱和山」首張價單極具吸引力，比同區一手、二手約有兩成折讓，更與掃管笏上一個新盤低逾三成。項目折實最平呎價低見9,168元，創同區超過8年新低，比201511月滿名山最低呎價9,187元還要低，開價震撼市場，勢必凍結新界區一手及二手市場，料掀起搶購潮。

陳忠浩指出，靑山公路及掃管笏一帶近年有較多的新樓盤落成，形成年輕社區，加上罕見低密度發展，相當受年青上車客及用家的追捧。「凱和山」是次開價具競爭力，樓花期亦短，加上現時市場趨勢購買較大單位，項目單位開則較大，較同區一手盤具優勢及吸引力，預計市場反應相當熱烈，對銷情充滿信心。

新盤開價｜中原：凱和山首批呎價創同區8年新低 開價震撼市場 料掀起搶購潮

毗鄰「凱和山」的「恆大．珺瓏灣」第1期及第2期，於2019年推出時的首批折實平均呎價分別為約15,419元及16,942元。(資料圖片)

資料顯示，屯門青山公路對上新盤為長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的「飛揚」第2期，今年3月首推88伙，當時折實平均呎價約12,509元。毗鄰「凱和山」的「恆大．珺瓏灣」第1期及第2期，於2019年推出時的首批折實平均呎價分別為約15,419元及16,942元，「凱和山」與上述3盤相比低約11.4%34.6%

「凱和山」首批單位屬第1座及第5座，戶型包括11伙開放式、44伙一房、74伙兩房，以及11伙三房，實用面積介乎291至700方呎。單位定價由381萬至1,004.8萬元，呎價介乎11,181元至15,042元。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由312.5萬至824萬元，折實呎價介乎9,168元至12,336元。入場單位為第5座2樓K室，開放式間隔，實用面積291方呎，折實售價312.5萬元，呎價約10,739元。至於最低呎價單位，為第5座1樓G室，實用面積576方呎，兩房梗廚間隔，折實售價528.1萬元，呎價9,168元。

凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房，預計入伙日期為2024年6月30日。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

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