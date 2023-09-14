新盤開價｜中原：凱和山首批呎價創同區8年新低 開價震撼市場 料掀起搶購潮

本月焦點全新盤、由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」周四(14日)公布首張價單，涉及140伙，提供最高18%折扣優惠，折實售價312.5萬元起，折實呎價9,168元起，折實平均呎價11,088元。

中原地產屯門、天水圍、元朗及青山公路區高級資深營業董事陳忠浩表示，「凱和山」首張價單極具吸引力，比同區一手、二手約有兩成折讓，更與掃管笏上一個新盤低逾三成。項目折實最平呎價低見9,168元，創同區超過8年新低，比2015年11月滿名山最低呎價9,187元還要低，開價震撼市場，勢必凍結新界區一手及二手市場，料掀起搶購潮。

陳忠浩指出，靑山公路及掃管笏一帶近年有較多的新樓盤落成，形成年輕社區，加上罕見低密度發展，相當受年青上車客及用家的追捧。「凱和山」是次開價具競爭力，樓花期亦短，加上現時市場趨勢購買較大單位，項目單位開則較大，較同區一手盤具優勢及吸引力，預計市場反應相當熱烈，對銷情充滿信心。