新盤開價｜土瓜灣明雋首推30伙 379萬入場 折實均呎18526元

市區新盤戰升溫，佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」今日(21日)公布首張價單，涉及30伙，以120天現金優惠付款計劃提供最高折扣20%計算，折實售價由378.56萬元起，折實平均呎價18,526元。

6伙折實價低於「4球」

營業及市務總經理馮倩平形容首批單位屬「雙重驚喜價」，涵蓋16伙開放式及14伙一房，實用面積介乎231至260方呎。價單定價由473.2萬至676.5萬元，呎價介乎20,485元至26,019元。單位折實售價由378.56萬至541.2萬元，當中有6伙折實售價低於400萬元，有24伙折實售價低於500萬元；折實呎價介乎16,388元至20,815元。以定價計，首批市值1.7億元。

首批最低售價為5樓D室，實用面積231方呎，開放式間隔，折實售價378.56萬元，呎價16,388元。至於一房入場單位為5樓B室，實用面積259方呎，折實售價447.76萬元，呎價17,288元。該盤首張價單提供4款付款辦法，折扣率介乎14%至20%。