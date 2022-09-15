新盤開價｜天水圍Wetland Seasons Bay第3期首推78伙 折實496萬起

新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期今日(15日)公布首張價單，涉78伙，提供最高13.5%折扣優惠，折實售價由496.8萬元起，折實平均呎價14,186元。

新地代理總經理胡致遠稱，首批單位位處第6A及6B座，涵蓋一房至三房間隔單位，實用面積介乎334至667方呎，價單定價由574.3萬至1,134.47萬元，呎價介乎15,038元至18,898元。扣除最高13.5%折扣，折實售價由496.8萬至981.31萬元，折實呎價介乎13,008元至16,347元。

最低售價為6A座2樓B7室，實用面積356方呎，一房間隔，折實售價496.8萬元，折實呎價13,955元。最低呎價為6B座1樓B6室，實用面積667方呎，三房間隔，折實售價867.62萬元，折實呎價13,008元。

雷霆：壓軸登場機會不再

新地副董事總經理雷霆形容今批單位為「壓軸登場，機會不再」，強調集團一向以市價推盤，首批單位定價向來吸引，明日(16日)起接受認購登記，今日下午2時對外開放現樓示範單位予公眾參觀，預計最快下周開售。

Wetland Seasons Bay第3期位於濕地公園路1號，由2座9層高住宅大樓、2座6層高分層別墅，以及6幢洋房組成，提供384伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎268至1,895方呎，當中分層單位實用面積由268至1,034方呎；而24伙別墅單位實用面積介乎757至1,158方呎。另6幢洋房實用面積介乎1,874至1,895方呎。