新盤開價｜洪水橋滙都I首推125伙 一房最平441萬 折實均呎13747元

泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第1期「滙都I」今日(6日)公布首張價單，涉及125伙，提供最高14%折扣優惠，折實售價440.92萬元起，折實平均呎價13,747元。
滙都開價｜發展商：北部都會區貼地價 明日開示位及收票
該集團執行董事關堡林形容首批為「北部都會區貼地價」，定價已參考同區項目造價及項目自身配套優勢等。他透露，項目示範單位及售樓處設於荃灣Plaza 88 10樓，於明日(7日)起上午11時至晚上8時開放予公眾參觀，並同步接受認購登記，視乎市場反應再公布銷售安排。
滙都I首批包括26伙一房、96伙兩房及2伙三房，以及1伙特色單位，實用面積介乎326至498方呎。價單定價由512.7萬至820.9萬元，呎價介乎14,754元至17,537元。扣除最高14%折扣優惠後，折實售價由440.92萬至705.97萬元，折實呎價12,688元至15,082元。
該集團營業及市務部市務經理邱英發稱，是次提供4種付款計劃，分別為「120天現金付款計劃」、「180天現金付款計劃」、「靈活建築期付款計劃」及「輕鬆置業建築期付款計劃」，付款計劃優惠連同其他折扣優惠最高折扣達14%。
滙都開價｜首批一房折實價低於「5球」
首批一房單位折實售價低於500萬元，49伙兩房折實售價低於600萬元。以定價計，首批市值約8.3億元。
滙都I首批最低售價為第3座2樓A03單位，實用面積326方呎，一房間隔，折實售價440.92萬元，呎價13,525元。最低呎價為第3座3樓B12單位，實用面積449方呎，兩房間隔，折實售價569.7萬元，呎價12,688元。
滙都開價｜較洪水橋對上應市新盤開低逾一成
資料顯示，洪水橋對上一個應市全新盤為#LYOS於2021年10月底首推88伙，實用面積282方呎一房戶折實入場439.4萬元，折實平均呎價15,503元，滙都I首批折實平均呎價較低約11.3%。
至於新界西北對上應市全新盤為屯門NOVO LAND第2A期於5月底首推186伙，實用面積301方呎一房戶折實入場417.52萬元，折實平均呎價13,598元。
資料顯示，滙都I由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。
滙都I提供3個示範單位，其中以第2座8樓A07室為藍本搭建的經改動示範單位，兩房間隔，實用面積423方呎。設計概念以年輕家庭為背景，並將Green Metro Living的概念融入其中，讓居住者可以享受到更加綠意盎然的生活環境，故單位以淺木色及米白色為主調，融合簡約設計以及別具風格的特色牆身和玻璃窗趟門，格調簡潔。
↓↓滙都I第2座8樓A07室經改動示範單位↓↓