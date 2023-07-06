新盤開價｜洪水橋滙都I首推125伙 一房最平441萬 折實均呎13747元

泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第1期「滙都I」今日(6日)公布首張價單，涉及125伙，提供最高14%折扣優惠，折實售價440.92萬元起，折實平均呎價13,747元。

滙都開價｜發展商：北部都會區貼地價 明日開示位及收票

該集團執行董事關堡林形容首批為「北部都會區貼地價」，定價已參考同區項目造價及項目自身配套優勢等。他透露，項目示範單位及售樓處設於荃灣Plaza 88 10樓，於明日(7日)起上午11時至晚上8時開放予公眾參觀，並同步接受認購登記，視乎市場反應再公布銷售安排。

滙都I首批包括26伙一房、96伙兩房及2伙三房，以及1伙特色單位，實用面積介乎326至498方呎。價單定價由512.7萬至820.9萬元，呎價介乎14,754元至17,537元。扣除最高14%折扣優惠後，折實售價由440.92萬至705.97萬元，折實呎價12,688元至15,082元。

該集團營業及市務部市務經理邱英發稱，是次提供4種付款計劃，分別為「120天現金付款計劃」、「180天現金付款計劃」、「靈活建築期付款計劃」及「輕鬆置業建築期付款計劃」，付款計劃優惠連同其他折扣優惠最高折扣達14%。