新盤開價｜紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH首推56伙 折實均呎1.89萬低上期逾10%

林達民指，市場已預期美國加息，認為對樓市的壞消息已大致出現，「依家係一個好嘅時間賣樓」，集團推盤步伐是按照自身時間表，對項目有信心。他續指，項目周六(29日)起接受認購登記及對外開放示範單位，最快下周進行首輪銷售。

若與第1期「必嘉坊．曦匯」去年6月首批68伙折實平均呎價23,888元相比，更大幅低近21%。恒基物業營業(一)部總經理林達民形容首批單位是「超級優惠價」，集團首批推出單位一向定價較為吸引，是次較第2期平均呎價有約5%折讓，希望可引起市場關注。

美國宣布加息0.25厘後，一手市場即迎來首個全新盤開價，恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE ONE第3期「BAKER CIRCLE．GREENWICH」今日(27日)公布首張價單，涉及56伙，提供最高折扣率10%，折實售價367.83萬元起，折實平均呎價18,928元，較對上一期「必嘉坊．迎滙」去年11月首批56伙的21,238元，低近11%。

入場單位為 215 呎開放式戶

「BAKER CIRCLE．GREENWICH」首批涵蓋11伙開放式、40伙一房、3伙兩房，以及2伙三房，實用面積介乎215至490方呎。價單定價由408.7萬至1,006.1萬元，呎價介乎19,009元至22,643元。扣除最高折扣率10%，單位折實售價由367.83萬至905.49萬元，折實呎價介乎17,108元至20,379元。以定價計，今批單位市值近3.17億元。

最低售價及呎價單位同為6樓C室，實用面積215方呎，開放式間隔，折實售價367.83萬元，折實呎價17,108元。

BAKER CIRCLE．GREENWICH提供278伙，單位實用面積介乎191至749方呎，包括60伙開放式、154伙一房、41伙兩房，以及3伙三房一套，另設20伙特色單位；項目預計入伙日期為2025年3月31日。

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