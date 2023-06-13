新盤開價｜鴨脷洲弦岸首推50伙 開放式戶最平532萬 折實均呎26862元

一手焦點轉至港島區，莊士中國(298)鴨脷洲弦岸今日(13日)公布首張價單，涉及50伙，以120天現金付款計劃提供最高16%折扣優惠計，折實售價由531.9萬元起，折實平均呎價26,862元。若與同區兩年前單幢盤逸南折實平均呎價25,228元相比，弦岸則高約6.5%。
地產部助理總經理陳慶光指，弦岸首批50伙實用面積介乎205至317方呎，包括13伙開放式及37伙一房。價單定價由633.1萬至1,042.1萬元，呎價介乎30,883元至33,083元。單位折實售價則由531.9萬至875.4萬元，折實呎價介乎25,945元至27,790元。以定價計，今批單位市值逾4.2億元。
莊士地產代理營銷策劃經理陳家寶稱，入場單位為5樓C室，實用面積205方呎，開放式間隔，折實售價531.9萬元，呎價25,946元。最平一房單位為6樓E室，實用面積274方呎，折實售價710.9萬元，呎價25,946元。
明日收票 料月內推售
該盤首張價單提供3種付款計劃，除120天現金付款計劃提供最高16%折扣外，餘下2個包括「建築期付款計劃」及「建築期備用付款計劃」，提供最高折扣分別為12%及10%。此外，發展商亦為買家提供代繳3%印花稅，以及提供最多樓價80%的第一按揭貸款金額優惠。陳慶光表示，項目將於明日(14日)接受認購登記，預計月內開售，而首批單位定價已參考區內同類型項目，預計可吸引年輕客群。展望後市走勢，他認為加息對樓市影響已消化，估計樓價有約5%至10%的升幅。
弦岸位於鴨脷洲平瀾街8號，提供105伙，包括20伙開放式、77伙一房，另設8伙特色單位。項目設有住客會所「Club ARUNA」，預計入伙日期為2024年9月30日。