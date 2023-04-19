新盤開價｜University Hill首推123伙 折實均呎較上期低7% 一房最平437萬

由新鴻基地產(016)發展的大埔白石角優景里第2A期住宅項目「University Hill」今日(19日)公布首張價單，涉及123伙，提供最高15%折扣優惠，折實售價由437.2萬元起，折實平均呎價16,288元，對比去年5月中推出的第1期Silicon Hill首批折實平均呎價17,498元，低近7%，入場門檻更平約「1球」。
University Hill首批包括23伙一房、86伙兩房及14伙三房，實用面積273至640方呎。單位定價由514.4萬至1,311.39萬元，呎價介乎15,903元至22,730元；扣除最高15%優惠後，折實售價由437.24萬至1,114.68萬元，折實呎價介乎13,518元至19,321元。
入場單位為漾景閣第5B座2樓A1室，實用面積297方呎，一房間隔，折實售價437.24萬元，呎價14,722元。對比上一期Silicon Hill入場單位翠景閣第1座1樓B2室，同為一房間隔，實用面積285方呎，折實售價549.28萬元，相比之下最新一期入場單位面積大約12方呎，入場門檻平約112萬元。
至於最低呎價單位為漾景閣第5B座2樓A5室，實用面積415方呎，兩房間隔，折實售價560.99萬元，呎價13,518元。以定價計算，今批單位市值近10億元。
雷霆：「高才無敵價」
新地副董事總經理雷霆形容University Hill首張價單為「高才無敵價」，強調一向以市價推盤，而定價是按市況及項目自身條件釐定。他稱，項目毗鄰香港中文大學，英才匯聚，而政府推出「高才通」計劃反應熱烈，相信短期內可帶動租賃市場，料項目可吸引投資者入市。
雷霆指，美息即將見頂，甚至比預期提早回落，可確認加息對樓市的壓力已消除，而市民入市的信心亦見加強；而近期歐美銀行風波不斷，令到投資市場出現動盪，並顯示持有物業的穩定性及可靠性，「磚頭」一向為財富保值及增值的最佳選擇。
明日開放示範單位
新地代理總經理胡致遠稱，University Hill首張價單提供4種付款辦法，其中即供最多獲15%折扣，建築期付款計劃則設有稅務優惠安排。靈活付款計劃就加入科研專才/學術人才現金回贈，合資格人士購買指定物業可獲樓價5%現金回贈，涉及75伙。
項目示範單位將於明日(20日)對外開放，有機會本周末起收票，最快下周進行首輪銷售。