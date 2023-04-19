新盤開價｜University Hill首推123伙 折實均呎較上期低7% 一房最平437萬

由新鴻基地產(016)發展的大埔白石角優景里第2A期住宅項目「University Hill」今日(19日)公布首張價單，涉及123伙，提供最高15%折扣優惠，折實售價由437.2萬元起，折實平均呎價16,288元，對比去年5月中推出的第1期Silicon Hill首批折實平均呎價17,498元，低近7%，入場門檻更平約「1球」。

University Hill首批包括23伙一房、86伙兩房及14伙三房，實用面積273至640方呎。單位定價由514.4萬至1,311.39萬元，呎價介乎15,903元至22,730元；扣除最高15%優惠後，折實售價由437.24萬至1,114.68萬元，折實呎價介乎13,518元至19,321元。

入場單位為漾景閣第5B座2樓A1室，實用面積297方呎，一房間隔，折實售價437.24萬元，呎價14,722元。對比上一期Silicon Hill入場單位翠景閣第1座1樓B2室，同為一房間隔，實用面積285方呎，折實售價549.28萬元，相比之下最新一期入場單位面積大約12方呎，入場門檻平約112萬元。