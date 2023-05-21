新盤開售｜瑜一．天海首輪即日沽逾一半單位 一戶型率先售罄

瑜一．天海今日以價單形式推售90伙，現場所見，大批準買家於早上陸續到場排隊等候報到，場面熱鬧。

本月焦點全新盤、華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」今日(21日)進行首輪銷售，以價單形式推售90伙，包括24伙一房、44伙兩房及22伙三房，實用面積介乎327至960方呎。扣除最高15%折扣，單位折實售價則由798.91萬至3,007.79萬元，折實呎價介21,948元至32,800元，折實平均呎價26,667元。據成交紀錄冊顯示，項目即日沽出46伙。

現場所見，大批準買家於早上陸續到場排隊等候報到，場面熱鬧。華懋集團銷售總監封海倫表示，市場對瑜一．天海反應熱烈，當中不少曾在第IB期及IC期入票的向隅客亦再度入票，是次均能買入心頭好。A組時段已速獲認購15伙，成交最高金額為三房一套連儲物室平台特色單位，涉資逾3,100萬。她透露，項目反應熱烈，各種戶型單位均備受追捧。市場消息指，當中6伙屬第2A座向南C室的兩房連儲物室間隔戶率先沽清。

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