新盤開賣｜中原陳永傑：BAKER CIRCLE．GREENWICH料可即日沽清60伙

九龍新盤戰掀開序幕，恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE ONE第3期「BAKER CIRCLE．GREENWICH」今日(8日)首輪發售60伙，中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，今期售價較同系第一期約有15%至20%折讓，吸引剛需用家入市，項目位處紅磡市區，亦有分支家庭捧場客，預料今日首輪推售60伙可全數沽清。
料本月發展商保持低價開售
他指出，九龍爆發新盤戰，在激烈競爭下，樓價調整加快，「市區樓 新界價」成功締造雙贏局面，買家成功上車，輕鬆置業，發展商亦可保持貨如輪轉，料8月份發展商為求去貨，會保持低價開售。
陳永傑稱，2023年首季CCL錄逾7%升幅，惜樓市復常步伐未如理想，第二季樓價下調3%，第三季受新盤減價潮影響，二手樓價繼續受壓，第三季下調幅度或會抵銷首季升幅，第四季樓市還看美國息口走勢及香港經濟增長是否理想。
「BAKER CIRCLE．GREENWICH」首輪推售單位包括8伙開放式、50伙一房及2伙三房一套單位，實用面積介乎215至490方呎。扣除最高10%折扣率，單位折實售價由367.83萬至905.49萬元，折實呎價介乎17,108元至20,379元，折實平均呎價17,108元。入場單位為6樓C室，實用面積215方呎，開放式間隔，折實價367.83萬元，呎價17,108元。
BAKER CIRCLE．GREENWICH提供278伙，單位實用面積介乎191至749方呎，包括60伙開放式、154伙一房、41伙兩房，以及3伙三房一套，另設20伙特色單位；項目預計入伙日期為2025年3月31日。