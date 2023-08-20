新盤開賣｜親海駅I首輪推售219伙 一房及兩房已沽清 大手客擲2000萬買2伙

長江實業集團(1113)油塘「親海駅」今日(20日)盡推第1期「親海駅I」219伙分層單位發售，包括110伙一房、44伙兩房及65伙三房，實用面積介乎273至736方呎。單位折實售價由365.3萬至1,342.4萬元，折實呎價介乎13,381元至18,239元，折實平均呎價15,939元。市場消息指，項目截收逾9,000票，超額認購逾40倍。

登記程序今早10時於紅磡置富都會展開，現場所見大批準買家已排隊等待，人龍更一度延至港鐵紅磡站旁。是次開售設有V組及N組，以即場抽籤形式發售。V組為上周六(12日)有遞交「親海駅II」認購登記其到場抽籤的向隅客，並額外享有1%折扣優惠。