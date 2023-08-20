新盤開賣｜親海駅I首輪推售219伙 一房及兩房已沽清 大手客擲2000萬買2伙

長江實業集團(1113)油塘「親海駅」今日(20日)盡推第1期「親海駅I」219伙分層單位發售，包括110伙一房、44伙兩房及65伙三房，實用面積介乎273至736方呎。單位折實售價由365.3萬至1,342.4萬元，折實呎價介乎13,381元至18,239元，折實平均呎價15,939元。市場消息指，項目截收逾9,000票，超額認購逾40倍。
登記程序今早10時於紅磡置富都會展開，現場所見大批準買家已排隊等待，人龍更一度延至港鐵紅磡站旁。是次開售設有V組及N組，以即場抽籤形式發售。V組為上周六(12日)有遞交「親海駅II」認購登記其到場抽籤的向隅客，並額外享有1%折扣優惠。
長實執行董事趙國雄、營業部首席經理郭子威及營業經理陳詠慈均有親自到場督師。
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截至下午5點半，「親海駅I」共有209伙已獲認購。
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截至下午4時，全數一房和兩房單位已獲認購，其中一組V組大手買家認購1伙兩房和1伙三房，涉資約2,000萬元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行出席率高近九成。出席買家中，上一期向隅客佔一半以上，市場以剛需客為主用家佔約80%。「親海駅I」質素較第二期優越，部分單位享有海景，而發展商保持克制開價，料今期可承接上期全數沽清佳績。
陳永傑指，雖然市場充斥負面消息，如內房債務危機。香港市民購買力及剛性需求仍在，只是信心不足，發展商近期亦因應市況調整開價，一般較市價低20%已可獲理想反應，為樓市帶來正面作用，料8月一手可達1,500宗，創今年次高。
「親海駅I」提供1座共228伙，單位實用面積介乎273至736方呎，戶型涵蓋一房至三房一套連儲物室，包括114伙一房、46伙兩房及68伙三房，今期兩房及三房單位均享海景，而全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年7月15日；「親海駅I」示範單位及售樓處將設於尖沙咀港景匯2樓。