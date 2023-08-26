新盤開賣｜親海駅II發售壓軸35伙 全數複式戶1小時沽清

以「平爆價」應市的長江實業集團(1113)油塘新盤「親海駅」策略奏效，不足兩周售出逾830伙，總成交金額超過53億元。發展商打鐵趁熱推出今天(26日)壓軸推售「親海駅II」35伙，當中包括全數28伙「雙親雙愛」複式兩房單位。

該28伙複式戶買家可享「有型套餐」車位優先認購權。是次複式戶採「一口價」形式推出4款單位，扣除最高18%折扣優惠後，入場單位為Garden Villa A1至A8室，實用面積501至511方呎，折實售價約798萬元，呎價介乎15,616至15,928元。

至於Garden Villa B1至B8室，實用面積501至511方呎，折實售價約858萬元；Sky Villa A1至A8室，實用面積511至523方呎，折實售價約828萬元；Sky Villa B1至B8室，實用面積511至523方呎，折實售價約898萬元。

「親海駅I」明賣終極9伙臨海分層連天台特色戶

另外，「親海駅I」明天(27日)以先到先得形式於尖沙咀港景匯發售終極9伙臨海分層連天台特色戶，包括4伙一房、2伙兩房，以及3伙三房一套連儲物房，實用面積介乎273至736方呎。