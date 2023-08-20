新盤開賣｜長實趙國雄：親海駅I首輪售出95%單位 市底較估計更疲弱

長江實業集團(1113)油塘「親海駅」今日(20日)盡推第1期「親海駅I」219伙分層單位發售，包括110伙一房、44伙兩房及65伙三房，實用面積介乎273至736方呎。單位折實售價由365.3萬至1,342.4萬元，折實呎價介乎13,381元至18,239元，折實平均呎價15,939元。市場消息指，項目截收逾9,000票，超額認購逾40倍。

截至下午5點半，該盤共有209伙已獲認購，佔可發售單位約95%，當中一房和兩房單位全數已獲認購，其中一組V組大手買家認購1伙兩房和1伙三房，涉資約2,000萬元。

有親自到場督師的長實執行董事趙國雄稱，對於今日「親诲駅I」的銷售成績非常滿意，被問及是次未能「清袋」的原因時，他表示市底較他原先估計更疲弱，而是次未售出為三房向海單位，可能是由於售價較高，超出市場的負擔能力。趙國雄認為，現時買家對樓價極度敏感，價位稍為高出預算即現卻步跡象，估計市場疲態將會維持。