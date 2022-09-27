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2022-09-27 18:54:25

新盤開賣｜ONE INNOVALE-Bellevue首輪售出235伙 大手客斥逾千萬購2伙一房

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新盤開賣｜ONE INNOVALE-Bellevue首輪售出235伙 大手客斥逾千萬購2伙一房

新盤開賣｜ONE INNOVALE-Bellevue首輪售出235伙 大手客斥逾千萬購2伙一房

恒基地產(012)粉嶺北焦點新盤ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，今日(27日)進行首輪開賣，以價單形式推售243伙及招標發售10伙特色單位。截至晚上9時，項目已錄得231伙獲認購，佔今次價單推售的243伙約95%。連同今日較早前順利中標的4伙地下花園特色單位，合共售出235伙。發展商表示，項目銷售成績相當理想，正積極籌備加推，以迎合市場的熱切需求。

恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，A組時段錄得6組大手客，共售出12伙，當中最大手買家斥約1,011.81萬元購入2伙實用面積同為346方呎的一房單位，包括C2119室，成交價482.61萬元，呎價13,948元；另為C2219室，連160方呎天台，成交價529.2萬元，呎價15,294元。他續稱，最快日內加推新一批單位應市。

ONE INNOVALE-Bellevue位於粉嶺馬適路8號，由1座20層高住宅大樓組成，提供408伙，單位實用面積由200至892方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中一房佔約60%。項目設有1伙一房無改動示範單位，以C座10樓單位17為藍本搭建。樓盤預計關鍵日期為明年6月30日，樓花期長約9個月。

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