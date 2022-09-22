新盤開賣｜Wetland Seasons Bay第3期傳沽清80伙 準買家：加息預咗唔擔心

美國聯儲局一如市場預期加息0.75厘，而本港匯豐銀行亦於今日(22日)宣布上調最優惠利率0.125厘，屬香港自2018年4年來再度加息。加息後首個開售的大型樓盤、新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期今日首輪推售80伙。據記者現場所見，準買家於下午約4時已於環球貿易中心(ICC)售樓處門外排隊等候報到，場面熱鬧。市場消息指，項目在A組時段推售的17伙已全數沽清，至晚上約9時30分，全數單位已獲揀選。

林先生：樓價回落較去年便宜故入市

準買家林先生表示，早已預料加息，沒有擔心，現在樓價回落較去年便宜，所以決定入市。至於另一準買家鄧先生更直言「美國加息又沒有跟我開會，我點知。」被問及預期樓價會否下跌，他認為約有5%的回落幅度，認為自己可以承受，但「不要超過5%」。