新盤開賣｜Wetland Seasons Bay第3期傳沽清80伙 準買家：加息預咗唔擔心

美國聯儲局一如市場預期加息0.75厘，而本港匯豐銀行亦於今日(22日)宣布上調最優惠利率0.125厘，屬香港自2018年4年來再度加息。加息後首個開售的大型樓盤、新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第3期今日首輪推售80伙。據記者現場所見，準買家於下午約4時已於環球貿易中心(ICC)售樓處門外排隊等候報到，場面熱鬧。市場消息指，項目在A組時段推售的17伙已全數沽清，至晚上約9時30分，全數單位已獲揀選。
林先生：樓價回落較去年便宜故入市
準買家林先生表示，早已預料加息，沒有擔心，現在樓價回落較去年便宜，所以決定入市。至於另一準買家鄧先生更直言「美國加息又沒有跟我開會，我點知。」被問及預期樓價會否下跌，他認為約有5%的回落幅度，認為自己可以承受，但「不要超過5%」。
陳永傑：加息料對物業市場即時衝擊不大
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Wetland Seasons Bay 3期因為屬剛需盤，而且開價貼市，位置亦優越，除位於潛力無限的北部都會區，同時毗鄰獨一無二的香港濕地公園，故一如之前數期般備受市場追捧。今日中原客人揀樓情況踴躍，A組單位極速沽清，首輪推售的80伙亦會「一Q清枱」。
他說，加息難免會對準買家造成心理影響，Wetland Seasons Bay第3期首批以限量方式推售80伙，相信已考慮加息及市況因素，相信分多輪銷售可令銷情持續有保證。至於9月一手市場暫錄約200多宗成交，預計全月錄約800宗成交，表現強差人意，比上月2,000宗明顯下跌。雖然香港正式跟隨美國加息，可幸加幅較少，相信市場早已有加息準備，料對物業市場即時衝擊不大；預計樓價繼續下調約3%至5%，預測全年累積樓價跌幅為10%。
Wetland Seasons Bay第3期首輪截收1,870票，當中包括94票為代理入票，超額認購逾22倍。該80伙戶型涵蓋一房至三房，扣除最高13.5%折扣優惠後，折實售價由496.8萬至884.5萬元，折實呎價介乎13,008元至17,081元。最低售價為6A座2樓B7室，實用面積356方呎，一房間隔，折實售價496.8萬元，折實呎價13,955元。
Wetland Seasons Bay第3期位於濕地公園路1號，由2座9層高住宅大樓、2座6層高分層別墅，以及6幢洋房組成，提供384伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎268至1,895方呎，當中分層單位實用面積由268至1,034方呎；而24伙別墅單位實用面積介乎757至1,158方呎。另6幢洋房實用面積介乎1,874至1,895方呎；項目設有4個現樓示範單位。