新盤震撼彈！發展商向撻訂買家追差價 一魔鬼細節將賠償額扯高

本港樓價繼續向下尋底，有部分數年前入市新盤樓花單位的買家，為求止蝕寧願撻訂離場。不過，市場最新爆出有發展商向撻訂買家發出律師信追收差價，涉及金額原來除成交差價外，還追收期內利息支出、管理費等費用，令總賠償較原先預算金額高出超過五成。

以複式C座地下及1樓單位19為例，實用面積778方呎，連351方呎花園和306方呎天台，三房間隔，今年5月以1,323.3萬元成交，較2021年11月底成交價1,565萬元，賣平241.7萬元或15.4%。

據報道指，是次「#LYOS」被追收差價單位，屬今年5月撻訂單位之一。長實在6月中向撻訂買家發出合共5頁的律師信，指出要求在14日內清還差價，否則會展開法律程序追討，原以為將買入時樓價減去重售後價錢，再扣除已支付訂金，剩下款項為被追收的部分，但律師信中列出五大追收細項，即被追收金額較按重售後價格計算的差價為高。

所列出的五大追收細項包括協議追收期內的利息支出、管理費、3%經紀佣金、重售律師費及終止交易費用。利息支出發展商以最優惠利率(P)加2厘計算，由於樓花期內本港銀行多次上調最優惠利率，2022年中以7厘開始，之後一路升至2023年7月後的7.875厘。據悉，有以400多萬元入市的買家，撻訂後原以為單位重售後會被追收約50萬元的差價，不過計及利息支出等細項後，賠償金額超過80萬元，較原先預算高出逾五成。

長實營業部首席經理郭子威在今年5月「#LYOS」記者會上表明，買家未有完成買賣合約，若單位重售後以較低價錢賣出，集團或向撻訂買家追討差價。事實上，長實過往亦曾向撻訂買家追討差價，包括2013年曾入稟高等法院向何文田「半山壹號」撻訂買家信仁集團有限公司，追討近6,000萬元的物業差價。信仁集團於2008年與長實附屬獲佳投資有限公司簽約，以總代價約3.83億元購入9個「半山壹號」單位，惟最終未有完成交易。

另外，2005年開售的大坑「名門」，先後有多名買家於同年撻訂。長實於2008年底入稟向1個撻訂買家追討單位重售後的差價，扣除已被沒收的136萬元訂金後，共追討74萬元。