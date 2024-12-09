新盤餘貨主導 周末兩日售出40伙 按周挫四成｜一手市況

周末一手交投氣氛淡靜，成交以新盤貨尾為主。綜合市場資訊，一手市場於過去周末(7日及8日)錄得約40宗成交，較上周約66宗成交，按周回落約四成，連續2周下跌，本月截至目前累積錄得逾150宗成交。
【滙都周末銷情奪冠】
泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」銷情持續，於周末兩日合共沽出11伙，總成交金額逾5,000萬元，居過去周末新盤成交量榜首。發展商表示，踏入12月，「滙都」銷情繼續報捷，全盤本月迄今累錄26宗成交，當中包括第1期2伙及第2期24伙。「滙都II」2伙三房單位連獲承接，項目可銷售三房單位率先沽清。
【NOVO LAND第3B期本月累沽32伙】
新鴻基地產(016)旗下屯門新盤「NOVO LAND」第3B期周末共售出5伙，吸金3,114萬元。據成交紀錄冊顯示，該批單位成交價介乎553.08萬至760.85萬元，售價最高單位為Fiskars第2A座8樓A2室，實用面積629方呎，三房間隔，以760.85萬元成交，呎價12,096元。至於該盤本月至今已累積沽出32伙，套現1.7億元。
【啟德3盤錄得成交】
啟德新盤周日錄得零星成交，當中由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第1期沽出一房單位，為第2A座5樓K室，實用面積308方呎，以504.8萬元售出，呎價約16,390元。
另會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的「MIAMI QUAY I」售出1伙，單位為第1座29樓B室，三房一套(梗廚)間隔，實用面積661方呎，成交價1,723.9萬元，呎價26,080元。會德豐地產牽頭發展的「DOUBLE COAST I」錄得一宗成交，單位為第3座15樓L室，一房(開放式廚房)，實用面積320方呎，以549萬元售出，呎價17,156元。
【高臨招標沽特色大宅】
市區新盤特色單位造價理想，資本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」周六以招標形式售出1伙「高臨海天大宅」，成交價及呎價均為項目次高紀錄。成交單位為A1座30樓A室，實用面積1,106方呎，屬三房一套間隔，以3,705.1萬元售出，呎價33,500元。
「高臨」全盤設有5個天際特色大宅，成交更創下項目新高呎價逾4萬元，現時同類型大宅僅餘最後1伙。至於項目自今年5月開售以來，累售184伙，佔項目全數單位逾七成，迄今銷售金額已突破15億元。
【Elize PARK2伙撻訂單位重售】
樂風集團旗下旺角單幢式新盤「Elize PARK」2伙撻訂單位於周日成功重售，據悉，為同一組買家斥1,696.3萬元大手購入。成交單位包括16樓A室，實用面積341方呎，兩房間隔，成交價858.8萬元，呎價約25,185元；以及15樓C室，實用面積326方呎，同屬兩房間隔，以837.5萬元成交，呎價約25,690元。