新盤餘貨主導 周末兩日售出40伙 按周挫四成｜一手市況

新鴻基地產(016)旗下屯門新盤「NOVO LAND」第3B期周末共售出5伙，吸金3,114萬元。據成交紀錄冊顯示，該批單位成交價介乎553.08萬至760.85萬元，售價最高單位為Fiskars第2A座8樓A2室，實用面積629方呎，三房間隔，以760.85萬元成交，呎價12,096元。至於該盤本月至今已累積沽出32伙，套現1.7億元。

周末一手交投氣氛淡靜，成交以新盤貨尾為主。綜合市場資訊，一手市場於過去周末(7日及8日)錄得約40宗成交，較上周約66宗成交，按周回落約四成，連續2周下跌，本月截至目前累積錄得逾150宗成交。

【啟德3盤錄得成交】

啟德新盤周日錄得零星成交，當中由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第1期沽出一房單位，為第2A座5樓K室，實用面積308方呎，以504.8萬元售出，呎價約16,390元。

另會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的「MIAMI QUAY I」售出1伙，單位為第1座29樓B室，三房一套(梗廚)間隔，實用面積661方呎，成交價1,723.9萬元，呎價26,080元。會德豐地產牽頭發展的「DOUBLE COAST I」錄得一宗成交，單位為第3座15樓L室，一房(開放式廚房)，實用面積320方呎，以549萬元售出，呎價17,156元。