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地產
2023-12-02 07:00:00

新盤「減辣」後翻生！11月交投反彈逾五成 見3個月最旺｜一手市況

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新盤「減辣」後翻生！11月交投反彈逾五成 見3個月最旺｜一手市況

新盤「減辣」後翻生！11月交投反彈逾五成 見3個月最旺｜一手市況

新一份《施政報告》落實為樓市「減辣」，包括容許外來專才來港買樓可「先免後徵」，惟整體市場未如預期復甦。不過，受多個新盤增優惠變相減價促銷，甚至引入「跌價保障」，綜合市場資訊，11月全月一手交投錄得約560宗，較10月約360宗，按月回升200宗或55.6%，亦是繼8月錄約1,200宗後3個月新高。

NOVO LAND全月累沽88伙最熱銷

新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第2A期上月11日展開新一輪銷售，發展商為該盤引入市場罕見的「樓價保障」條款，樓價保障金額的上限為樓價5%11月累售88伙，套現逾5億元，成為上月全港新盤銷量之冠。

新盤「減辣」後翻生！11月交投反彈逾五成 見3個月最旺｜一手市況

「NOVO LAND」於11月累售88伙，套現逾5億元，成為上月全港新盤銷量之冠。(資料圖片)

緹外四房2.45億招標沽 創九龍分層戶今年新高

豪宅市場亦見承接，嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」於11月以招標形式售出第35B室分層大宅，單位實用面積4,557方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，成交價2.45億元，創今年九龍區分層戶新高，呎價約53,763元。

外來專才成樓市新力軍

政府1025日宣布「減辣」後，原本持觀望態度的買家加快入市，部分內地專才亦由租轉買，新盤市場受惠。以10月為例，首24日只有約180宗成交，但在2530日短短6日內已有多達180宗，平均每日成交達29宗，比「減辣」前平均每日7宗急增3.1倍。

新盤「減辣」後翻生！11月交投反彈逾五成 見3個月最旺｜一手市況

緹外四房2.45億元招標沽出，創九龍分層戶今年新高。(資料圖片)

二手樓價續尋底

另一邊廂，二手樓價繼續尋底，「減辣」後二手樓價指數累跌近3%。周五(1)公布的中原城市領先指數CCL151.06，按周跌0.42%，連跌2周共1.87%。指數創348周、逾6年半新低，重返20173月底時水平。

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新盤「減辣」後翻生！11月交投反彈逾五成 見3個月最旺｜一手市況

政府10月25日宣布「減辣」後，原本持觀望態度的買家加快入市，部分內地專才亦由租轉買，新盤市場受惠。(中原地產圖片)

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