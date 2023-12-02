新盤「減辣」後翻生！11月交投反彈逾五成 見3個月最旺｜一手市況

新一份《施政報告》落實為樓市「減辣」，包括容許外來專才來港買樓可「先免後徵」，惟整體市場未如預期復甦。不過，受多個新盤增優惠變相減價促銷，甚至引入「跌價保障」，綜合市場資訊，11月全月一手交投錄得約560宗，較10月約360宗，按月回升200宗或55.6%，亦是繼8月錄約1,200宗後3個月新高。

NOVO LAND 全月累沽 88 伙最熱銷

新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第2A期上月11日展開新一輪銷售，發展商為該盤引入市場罕見的「樓價保障」條款，樓價保障金額的上限為樓價5%，11月累售88伙，套現逾5億元，成為上月全港新盤銷量之冠。