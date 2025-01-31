新盤2025｜新界30盤排隊登場 提供1.3萬伙 新界東3個千伙大盤應市

去年受惠全面撤辣、減息及放寬按揭等利好消息，新盤去貨速度顯著加快，儘管今年不明確因素增加，市場仍預計年內可減息2次，加上發展商面臨庫存高企壓力，無阻推盤步伐，據本報及市場資訊統計，今年預計有102盤發售，合共提供約36,181伙。新界區今年有30個項目成潛在供應，涉及單位總數約13,239伙，供應重鎮集中日出康城及北部都會區。 日出康城13期最快上半年推售 新界東迎來多個逾千伙大盤，將軍澳日出康城整個項目分13期發展，今年將推出最後兩期，提供約3,200伙。會德豐地產夥港鐵發展的日出康城第12C期「GRAND SEASONS PLACE」提供650伙，本月已展開銷售，累積沽出28伙，套現1.8億元。至於信和置業(083)牽頭發展的日出康城13A及13B期已獲批預售樓花，發展商預告最快今年上半年發售，涉及2,550伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，主打兩房，預計落成日期為2026年3月底。

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉發展項目，屬近年最大型住宅發展計劃之一，將提供近萬個住宅單位，整個項目籌備逾20年，於2017年至2023年間斥約196億元完成補地價。西貢十四鄉項目第1A(2)期及1B期，分別提供781伙及794伙，預計關鍵日期同為今年5月9日。新地副董事總經理雷霆表示，項目將於今年首季推出應市。另外，萬科香港與青建國際合作發展的大埔馬窩路發展項目第2期及第3期，分別涉及682伙及565伙，共提供1,247伙；兩期預計落成日期同為2026年3月底，有望今年展開銷售。

北區5項目部署出擊 北區今年有5個項目部署出擊，主要集中在上水，當中包括永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」，提供765伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎196至868方呎，預計關鍵日期為2027年3月31日，已獲批預售樓花。以及新地旗下古洞站旁項目第1期涉700伙，以及恒基地產(012)旗下古洞北項目涉682伙等，帶動整個北區有2,724伙潛在新盤。 元朗方面，步入蛇年將迎來2盤掀開搶客戰，由嘉里建設(683)發展的元朗十八鄉路新盤「朗天峰」已上載樓書，全盤提供594伙，實用面積由245至851方呎，戶型涵蓋一房至三房，另設平台及頂層特色單位，預計關鍵日期為今年12月31日，樓花期長約11個月；發展商預期於農曆新年後加快推售步伐。由新地及港鐵發展的天水圍輕鐵天榮站「YOHO WEST PARKSIDE」提供525伙，設一座住宅大樓，預計短期內獲批預售樓花同意書，示範單位及售樓說明書亦準備得如火如荼，最快下月發售，冀成集團農曆新年「頭炮」項目。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，踏入2025年以來，樓市基調已有大變，包括已沒有辣招制肘，按揭亦大幅度鬆綁及放寬，而市場買家較過去幾年變得多元，投資者及換樓客重新入市，加上持續不斷的專才、高才及投資移民對住屋需求殷切。再者是發展商挾著不少存貨之下，大多採取先量後價的低價銷售策略，配合今年減息周期的息口趨降形勢，故相信來年一手私宅買賣可以穩步再升。他初步預期，2025年一手私宅買賣登記量可較去年再增逾一成(11%)，至約1.8萬宗的近6年新高水平，而登記金額亦料相應增加近15%，挑戰2,360億元的史上第三高水平。