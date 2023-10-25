施政報告2023｜中原按揭王美鳳：延長資助房屋按揭貸款保證期 有助提高居屋流轉率

王美鳳指出，買家在居屋第二市場購入單位，銀行會因應居屋的剩餘擔保期批出按揭年期或按揭成數。(資料圖片)

行政長官李家超今日(25日)公布新一份《施政報告》中，宣布額外印花稅禁售期由3年縮短至2年，買家印花稅及新住宅印花稅率均減半至7.5%，為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，為3大「辣招」減辣外，政府亦放寬資助出售單位按揭貸款保證年期。

對於政府延長資助房屋按揭貸款保證期由30年延長至50年，中原按揭董事總經理王美鳳表示歡迎，放寬資助房屋保證期可大幅度增加銀行可批足九成/九成半按揭及25年還款期的二手居屋單位，讓買家在居屋第二市場有更多實際可供選擇的單位，解決以往上會困難，減輕首期及上會負擔，促進居屋二手市場的交投量及流轉率，並提高白居二計劃的實質成效。

王美鳳指出，現時買家除了選擇一些較新樓齡的居屋，市場上亦有不少受歡迎居屋的樓齡介乎20年至30年或以上，延長按揭貸款保證期可讓白居二買家有更多批足九成按揭及25年還款期的上車選擇。按照現時銀行審批白居二單位的準則計算，估計不同銀行可為樓齡達25年至高達樓齡41年的居屋批足九成按揭及25年還款期。