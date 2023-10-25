施政報告2023｜中原按揭王美鳳：延長資助房屋按揭貸款保證期 有助提高居屋流轉率

行政長官李家超今日(25日)公布新一份《施政報告》中，宣布額外印花稅禁售期由3年縮短至2年，買家印花稅及新住宅印花稅率均減半至7.5%，為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，為3大「辣招」減辣外，政府亦放寬資助出售單位按揭貸款保證年期。
對於政府延長資助房屋按揭貸款保證期由30年延長至50年，中原按揭董事總經理王美鳳表示歡迎，放寬資助房屋保證期可大幅度增加銀行可批足九成/九成半按揭及25年還款期的二手居屋單位，讓買家在居屋第二市場有更多實際可供選擇的單位，解決以往上會困難，減輕首期及上會負擔，促進居屋二手市場的交投量及流轉率，並提高白居二計劃的實質成效。
王美鳳指出，現時買家除了選擇一些較新樓齡的居屋，市場上亦有不少受歡迎居屋的樓齡介乎20年至30年或以上，延長按揭貸款保證期可讓白居二買家有更多批足九成按揭及25年還款期的上車選擇。按照現時銀行審批白居二單位的準則計算，估計不同銀行可為樓齡達25年至高達樓齡41年的居屋批足九成按揭及25年還款期。
延長居屋按揭還款擔保期措施前現時限制及情況
王美鳳指出，買家在居屋第二市場購入單位，銀行會因應居屋的剩餘擔保期批出按揭年期或按揭成數；例如有些銀行會直接將原先的30年保證期減去居屋首次出售日期，以計算可批出九成(白表)或九成半(綠表)按揭的還款年期，又或以居屋樓齡約20年至21年*為上限，才可批出最長25之按揭年期。*(註: 有些銀行較傾向以居屋首次出售日期計20年或21年為界線，不超於這個年期的話，便可向白居二買家批足九成按揭及25年還款期。原因是擔保期仍尚餘9至10年，當用家供樓達9年，按揭餘額便大致可降回原初樓價的七成或以下；那麼，即使擔保期已過，銀行已無需承擔高於七成按揭之風險。)
但由於居屋計劃距今已達45年，根據資料，全港居屋單位目前約近九成的樓齡達20年或以上，四成樓齡逾30年，變相原先大部分居屋單位未能獲銀行批足以25年還款期承造九成或九成半按揭。例如一個首次出售日期計已達25年的居屋，現時居屋第二市場又或白居二市場的成交量並不活躍，相信其中原因亦在於樓齡問題限制了單位選擇。
以25年樓齡居屋單位為例措施前後對比
以樓齡25年未補地價居屋為例，白表買家可造高達九成按揭，但有些銀行批出之按揭年期或僅達5年(30年保證期-25年樓齡或首次出售日期計年期)，以樓價500萬元，按息4.125厘為例，每月供款會增至83,128元，買家或需將按揭成數降至七成，但基本首期由50萬增至150萬元；延長擔保期後買家可獲銀行批出長達25年期以九成按揭上會，每月供款降至24,064元。