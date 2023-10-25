施政報告2023｜中原陳永傑：樓市三辣齊減 為冰河時期樓市融冰

《施政報告》各項有關樓市的措施，陳永傑相信可為樓市注入新動力及新財力，料可率先增加物業市場流動性，先量後價。

首李家超今日(25日)公布其任內第二份《施政報告》，從多方面提振經濟，並積極引入人才、增加人口，於基建及房屋供應上積極推展，顯示了港府全方位振興香港的決心。樓市方面，亦一如市場預期為樓市「減辣」，並且3項辣招同步寬減。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑歡迎《施政報告》為樓市減辣，認為有關措施有助整體物業市場流轉，但於「辣稅」仍存在的前題下，「減辣」並不會令樓價急升。

SSD 年期縮短至兩年 可降低買家入市風險

《施政報告︿宣布，把額外印花稅(SSD)的適用年期由三年縮短至兩年。陳永傑指出，於樓市下行周期，過去三年購入物業的業主，礙於額外印花稅的綑綁下，售出成本增加，令物業苦難甩手，從今年首9個月只有136宗SSD宗數可反映出願付SSD稅售出物業的業主少之又少。今次《施政報告》將有關稅項適用年期由三年減至兩年，可降低買家入市的風險，相信可吸引猶豫的準買家，加快落實決定。

BSD 稅率減半 刺激港人長線投資意欲

至於買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半，兩者均會由15%降至7.5%。陳永傑稱，美國加息11次，增加供樓人士負擔，而高息環境令資金轉向定期存款，現時香港存款總額達15萬億港元。他相信，有關稅項的寬減，可減輕港人再購買住宅物業時的成本，刺激港人長線投資的意欲，從而亦可增加租盤供應，穩定租金。