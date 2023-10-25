施政報告2023｜中原陳永傑：樓市三辣齊減 為冰河時期樓市融冰

首李家超今日(25日)公布其任內第二份《施政報告》，從多方面提振經濟，並積極引入人才、增加人口，於基建及房屋供應上積極推展，顯示了港府全方位振興香港的決心。樓市方面，亦一如市場預期為樓市「減辣」，並且3項辣招同步寬減。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑歡迎《施政報告》為樓市減辣，認為有關措施有助整體物業市場流轉，但於「辣稅」仍存在的前題下，「減辣」並不會令樓價急升。
SSD年期縮短至兩年 可降低買家入市風險
《施政報告︿宣布，把額外印花稅(SSD)的適用年期由三年縮短至兩年。陳永傑指出，於樓市下行周期，過去三年購入物業的業主，礙於額外印花稅的綑綁下，售出成本增加，令物業苦難甩手，從今年首9個月只有136宗SSD宗數可反映出願付SSD稅售出物業的業主少之又少。今次《施政報告》將有關稅項適用年期由三年減至兩年，可降低買家入市的風險，相信可吸引猶豫的準買家，加快落實決定。
BSD稅率減半 刺激港人長線投資意欲
至於買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半，兩者均會由15%降至7.5%。陳永傑稱，美國加息11次，增加供樓人士負擔，而高息環境令資金轉向定期存款，現時香港存款總額達15萬億港元。他相信，有關稅項的寬減，可減輕港人再購買住宅物業時的成本，刺激港人長線投資的意欲，從而亦可增加租盤供應，穩定租金。
由於買家印花稅及從價印花稅同步減半，非港人購買住宅物業的稅率由以往30%，大幅減半至15%，外來人才的置業印花稅亦實施「先免後徵」，相信可吸引人才落地生根。以往人才來港主要以租住物業為主，「先免後徵」措施可刺激專才考慮轉租為買，為樓市注入新動力。而非港人繳付15%稅項，相比新加坡外來人徵收60%的置業稅，是次寬減可增加香港樓市的吸引力，相信可為香港引入新資金。
另外，《施政報告》亦提到重啟投資移民計劃，雖然3,000萬元投資資金不可用於物業投資，但投資移民具居住需要，相信計劃可為樓市注入新資金。
基建完善社區運輸系統
《施政報告》公布，將為東九龍、啟德、洪水橋/廈村建造智慧綠色集體運輸。於鐵路運輸上，將優化三鐵三路及加推兩鐵一路項目。陳永傑表示，物業市場價值一向取決於交通之便，所謂路通財通，料基建計劃可令周邊一手項目率先受惠。
延長資助出售單位二手市場按揭貸款保證期
房委會將放寬二手資助出售單位按揭貸款保證，由最長30年延長至50年。陳永傑料此措施，可刺激二手資助房屋市場的流轉，對樓齡較高的尤其受惠，增加基層上車機會，同時令置業階梯更完善，預計第四季二手資助房屋市場成交量可增加20%至30%。
減辣可令樓價止跌微升
《施政報告》上述各項有關樓市的措施，陳永傑相信可為樓市注入新動力及新財力，料可率先增加物業市場流動性，先量後價，料11月一手成交可達1,000宗，12月增至1,200宗，一、二手成交量可較10月增加20%。
至於樓價，他認為，於SSD稅保護下，樓市不會出現炒風，現時為樓市減辣，只是於樓市「冰河時期」為其稍微「融冰」，遠未達熾熱程度，預計是次減辣可令樓價止跌微升，追回今年跌幅約5%。