施政報告2023｜二手居屋按揭擔保期延至50年 全港四成「高齡居屋」即鬆綁

行政長官李家超在《施政報告》中宣布，政府將推出多項優化公營房屋系統建設措施，包括延長資助出售單位二手巿場(居屋第二市場)的按揭貸款保證期，由最長的30年，延長至50年，令大批老舊屋苑受惠，按揭成數回復至九成，讓合資格的買家有更多選擇。

不少資助房屋樓齡較高，擔保期較短，令買家申請按揭有困難。過去政府會為房委會提供的居屋做擔保而申請人毋須壓力測試，按揭高達九成；不過，若二手未補地價的居屋樓齡高於20年、已過30年擔保期(以首次出售日計算)，銀行會下調按揭成數並縮短借款年期，按揭成數最多七成，同時必須做壓力測試，買家卻步下，直接影響高齡居屋交投表現。

新居屋優勢在於按揭年期長，買家不惜高價入市，造成新居屋呎價逆市屢創新高。如入伙4年的長沙灣凱樂苑近期成交呎價高見逾1.3萬元，貴過同區不少私樓。