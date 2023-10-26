施政報告2023｜二手居屋按揭擔保期延至50年 全港四成「高齡居屋」即鬆綁

行政長官李家超在《施政報告》中宣布，政府將推出多項優化公營房屋系統建設措施，包括延長資助出售單位二手巿場(居屋第二市場)的按揭貸款保證期，由最長的30年，延長至50年，令大批老舊屋苑受惠，按揭成數回復至九成，讓合資格的買家有更多選擇。
不少資助房屋樓齡較高，擔保期較短，令買家申請按揭有困難。過去政府會為房委會提供的居屋做擔保而申請人毋須壓力測試，按揭高達九成；不過，若二手未補地價的居屋樓齡高於20年、已過30年擔保期(以首次出售日計算)，銀行會下調按揭成數並縮短借款年期，按揭成數最多七成，同時必須做壓力測試，買家卻步下，直接影響高齡居屋交投表現。
新居屋優勢在於按揭年期長，買家不惜高價入市，造成新居屋呎價逆市屢創新高。如入伙4年的長沙灣凱樂苑近期成交呎價高見逾1.3萬元，貴過同區不少私樓。
特首：促進舊單位交投
李家超周三(25日)在《施政報告》公布，將居屋第二市場按揭擔保期由30年延長至50年，以及延長一手單位及二手市場的按揭還款期由25年延長至30年，讓買家可獲年期最長的按揭貸款，以促進舊單位交投。
據立法會文件顯示，全港目前有逾35萬個居屋單位，近九成樓齡達20年或以上，四成更屬樓齡31年以上的「高齡居屋」，涉及逾14萬個單位，新界區佔9.5萬伙最多，其次是九龍及港島區，各佔3.38萬伙及1.38萬伙。若以全港18區劃，沙田最多「高齡居屋」佔5.1萬伙，第二及三位分別是屯門及西貢區(包括將軍澳)，各佔4.05萬伙及3.73萬伙。
於新措施下，上述逾14萬伙「高齡二手居屋」可即時受惠，如鰂魚涌康山花園(樓齡36年)及鑽石山龍蟠苑(樓齡37年)，按揭成數將回復至九成。
逾1500伙二手放盤 170萬入場
據中原地產網頁顯示，現時全港近4萬伙二手放盤之中，居屋佔近3,330伙，當中近一半、即逾1,500伙屬樓齡30年以上居屋單位。叫價最平為樓齡40年的上水旭埔苑一個面積546方呎兩房單位，業主現叫價170萬元(未補地價)，借九成按揭計，首期只需17萬元。
康山花園現有32個二手放盤，居屋第二市場入場費510萬元，政府放寬擔保期前，按揭成數最多七成，首期需要153萬元；但受惠延長擔保期至50年後，單位可承接九成按揭，首期大幅減少近七成至51萬元。據房委會資料，康山花園今年暫錄得15宗居屋第二市場成交，呎價介乎8,953元至11,880元。
中原陳永傑：居屋交投料升30%
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，房委會將放寬二手資助出售單位按揭貸款保證，由最長30年延長至50年，料此措施可刺激二手資助房屋市場的流轉，對樓齡較高的尤其受惠，增加基層上車機會，同時令置業階梯更完善，料第四季二手資助房屋市場成交量可增加20%至30%。