熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-26 08:15:00

施政報告2023｜二手居屋按揭擔保期延至50年 全港四成「高齡居屋」即鬆綁

分享：
二手居屋按揭擔保期延至50年 全港四成「高齡居屋」即鬆綁

二手居屋按揭擔保期延至50年 全港四成「高齡居屋」即鬆綁

行政長官李家超在《施政報告》中宣布，政府將推出多項優化公營房屋系統建設措施，包括延長資助出售單位二手巿場(居屋第二市場)的按揭貸款保證期，由最長的30年，延長至50年，令大批老舊屋苑受惠，按揭成數回復至九成，讓合資格的買家有更多選擇。

不少資助房屋樓齡較高，擔保期較短，令買家申請按揭有困難。過去政府會為房委會提供的居屋做擔保而申請人毋須壓力測試，按揭高達九成；不過，若二手未補地價的居屋樓齡高於20年、已過30年擔保期(以首次出售日計算)，銀行會下調按揭成數並縮短借款年期，按揭成數最多七成，同時必須做壓力測試，買家卻步下，直接影響高齡居屋交投表現。

新居屋優勢在於按揭年期長，買家不惜高價入市，造成新居屋呎價逆市屢創新高。如入伙4年的長沙灣凱樂苑近期成交呎價高見逾1.3萬元，貴過同區不少私樓。

Ad Block
二手居屋按揭擔保期延至50年 全港四成「高齡居屋」即鬆綁

入伙4年的長沙灣凱樂苑近期成交呎價高見逾1.3萬元，貴過同區不少私樓。(資料圖片)

特首：促進舊單位交投

李家超周三(25)在《施政報告》公布，將居屋第二市場按揭擔保期由30年延長至50年，以及延長一手單位及二手市場的按揭還款期由25年延長至30年，讓買家可獲年期最長的按揭貸款，以促進舊單位交投。

據立法會文件顯示，全港目前有逾35萬個居屋單位，近九成樓齡達20年或以上，四成更屬樓齡31年以上的「高齡居屋」，涉及逾14萬個單位，新界區佔9.5萬伙最多，其次是九龍及港島區，各佔3.38萬伙及1.38萬伙。若以全港18區劃，沙田最多「高齡居屋」佔5.1萬伙，第二及三位分別是屯門及西貢區(包括將軍澳)，各佔4.05萬伙及3.73萬伙。

於新措施下，上述逾14萬伙「高齡二手居屋」可即時受惠，如鰂魚涌康山花園(樓齡36)及鑽石山龍蟠苑(樓齡37)，按揭成數將回復至九成。

二手居屋按揭擔保期延至50年 全港四成「高齡居屋」即鬆綁

於新措施下，逾14萬伙「高齡二手居屋」可即時受惠，如鑽石山龍蟠苑(樓齡37年)按揭成數將回復至九成。(資料圖片)

1500伙二手放盤 170萬入場

據中原地產網頁顯示，現時全港近4萬伙二手放盤之中，居屋佔近3,330伙，當中近一半、即逾1,500伙屬樓齡30年以上居屋單位。叫價最平為樓齡40年的上水旭埔苑一個面積546方呎兩房單位，業主現叫價170萬元(未補地價)，借九成按揭計，首期只需17萬元。

康山花園現有32個二手放盤，居屋第二市場入場費510萬元，政府放寬擔保期前，按揭成數最多七成，首期需要153萬元；但受惠延長擔保期至50年後，單位可承接九成按揭，首期大幅減少近七成至51萬元。據房委會資料，康山花園今年暫錄得15宗居屋第二市場成交，呎價介乎8,953元至11,880元。

二手居屋按揭擔保期延至50年 全港四成「高齡居屋」即鬆綁

康山花園現有32個二手放盤。(資料圖片)

中原陳永傑：居屋交投料升30%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，房委會將放寬二手資助出售單位按揭貸款保證，由最長30年延長至50年，料此措施可刺激二手資助房屋市場的流轉，對樓齡較高的尤其受惠，增加基層上車機會，同時令置業階梯更完善，料第四季二手資助房屋市場成交量可增加20%30%

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

二手居屋按揭擔保期延至50年 全港四成「高齡居屋」即鬆綁

房委會轄下資助屋樓齡統計。（資料來源:今年4月立法會文件）

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受