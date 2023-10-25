施政報告2023｜利嘉閣按揭黃詠欣：延長居屋擔保期 有助綠表客及白居二上車

黃詠欣指出，是次放寬措施中，最大及最明顯受惠會是白居二及綠表買家。

《施政報告》宣布「減辣」，當中包括額外印花稅(SSD)適用年期由3年縮短至2年；而買家印花稅(BSD)和新住宅印花稅(NRSD)稅率將減半，由15%降至7.5%。政府指安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。同時政府為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」。

此外，《施政報告》亦宣布延長資助出售單位二手市場按揭貸款保證期，由30年延長至50年。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣認為，減辣對疲弱的樓市，有一定的利好作用，放寬措施與早前市場預計相近，預計現時正式公布落實，可有助改善買賣雙方觀望拉鋸的局面，成交量預計短期內會明顯上升。

黃詠欣指出，是次放寬措施中，最大及最明顯受惠會是白居二及綠表買家。過去未補價資助房屋，受30年擔保期限制，一般銀行對於樓齡較大，貼近擔保期尾聲的未補價資助房屋單位，會縮減按揭年期或按揭成數，窒礙二手資助房屋的流轉。全港目前有近90%的居屋單位樓齡超過20年，樓齡超過30年的有逾40%，相信是次放寬之下，市場上大部分的未補價單位都可以做到最長25年期90%按揭(俗稱925按揭)，白居二以至綠表買家可選擇的單位會大幅增加，居屋交投量，預計亦會明顯增加。