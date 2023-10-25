施政報告2023｜利嘉閣按揭黃詠欣：延長居屋擔保期 有助綠表客及白居二上車

《施政報告》宣布「減辣」，當中包括額外印花稅(SSD)適用年期由3年縮短至2年；而買家印花稅(BSD)和新住宅印花稅(NRSD)稅率將減半，由15%降至7.5%。政府指安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。同時政府為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」。
此外，《施政報告》亦宣布延長資助出售單位二手市場按揭貸款保證期，由30年延長至50年。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣認為，減辣對疲弱的樓市，有一定的利好作用，放寬措施與早前市場預計相近，預計現時正式公布落實，可有助改善買賣雙方觀望拉鋸的局面，成交量預計短期內會明顯上升。
黃詠欣指出，是次放寬措施中，最大及最明顯受惠會是白居二及綠表買家。過去未補價資助房屋，受30年擔保期限制，一般銀行對於樓齡較大，貼近擔保期尾聲的未補價資助房屋單位，會縮減按揭年期或按揭成數，窒礙二手資助房屋的流轉。全港目前有近90%的居屋單位樓齡超過20年，樓齡超過30年的有逾40%，相信是次放寬之下，市場上大部分的未補價單位都可以做到最長25年期90%按揭(俗稱925按揭)，白居二以至綠表買家可選擇的單位會大幅增加，居屋交投量，預計亦會明顯增加。
黃詠欣進一步解釋，早於7月政府放寬自用物業按揭成數後，已間接令到樓齡較大的未補價資助房屋的按揭年期或成數，得以拉長或拉高，當時已一度令白居二交投加快。而是次放寬較早前的按揭放寬措施更直接，相信對成交的刺激力度亦會更大；而按揭市場一向滯後於樓市3至6個月，預計是次多項減辣放寬政策，於按揭市場可能要下年初才反映出來。
政府可考慮進一步放寬壓力測試要求
黃詠欣表示，「減辣」後樓市短期交投雖可改善，但目前息口高企之下，長期來說對樓市刺激作用未必太大。她建議在息口已經近見頂的時間，政府可考慮進一步放寬壓力測試的要求。舉例，500萬元貸款額，以30年期按揭，息率4.125%計算，壓力測試下的最低入息要求達50,634元，但如只需要達到基本的供款佔入息比率不多於50%的要求的話，借款人只要入息有48,465元便可，令到年輕人上車壓力減少。