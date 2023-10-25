施政報告2023｜戴德梁行：「搶人才」政策料帶動兩類物業投資機會

行政長官在最新一份《施政報告》中銳意擴展人才庫，推出一系列的「搶人才、留人才」政策。戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢指出，根據《施政報告》顯示，截至9月底，已吸引約16萬宗申請，當中超過10萬宗獲批，約6萬人已抵港。一如該行早前於6月發表的研究報告《人才住房：香港的新興板塊》所指出，預期未來幾年來港定居的外來人才和學生數字將不斷攀升，為共居空間、多戶型物業及學生公寓等的出租公寓物業提供機遇。
鄧淑賢指，事實上，最近已有專上教育機構計劃買入酒店作為學生宿舍，預計隨著更多非本地學生和人才來港，相信將為出租公寓板塊帶來增長動力，預期有更多投資者關注服務式公寓或酒店物業的投資機會。
應盡快釐訂新市鎮發展區整體發展藍圖
戴德梁行環球董事、大中華區行政總裁趙錦權表示，歡迎政府多管齊下增加土地供應，充分展示解決市民居住問題的決心。除了北部都會區的三個指定區域外，建議政府應盡快釐訂新市鎮發展區的整體發展藍圖及全面基礎設施。此外，樂見政府加推兩鐵一路新項目，有助推進「北部都會區」東面新市鎮發展，措施將有助私人發展商加速當區發展，加快新市鎮開發，以及進一步完善周邊配套。
往後發售居屋不應透過補地價在公開市場出售
至於房屋供應方面，樂見《施政報告》提出，房委會利用「組裝合成」創新建築科技，提升建屋質量及加快建造流程。但現時公營房屋仍然嚴重供不應求，建議政府應該重新檢視整體公營房屋政策，例如在出租公屋方面，應下調須遷離公屋的入息及資產限額，避免濫用公屋的情況，讓資源可以留給有需要的人士。而在資助出售房屋方面，趙錦權認為往後出售的居屋，只允許在居屋第二市場按業主自行議定的價格出售予房委會提名的人，不應該透過補地價在公開市場出售，以維持居屋的存量供合資格人士申請及使用。
為本地宿位供應作長遠規劃
另外，政府於施政報告提出塑造香港成為國際專上教育樞紐，將8間資助大學的非本地生學士學額上限增加至四成。本行認同措施有助香港發展新產業及培育未來人才，唯目前的學生宿舍數目遠未能滿足學生的住宿需求，部分大專院校更出現平均每6名學生爭奪一個宿位的情況，另有學生或未能負擔，亦難以尋找合適的住宅單位，因此建議政府應檢討，為本地宿位供應作長遠規劃，可考慮透過地契條款，支持新建或改建私營學生宿舍，同時在新界北預留土地供教育行業使用，與辦學機構商討如何完善相關配套，以便利非本地學生日後在港求學。