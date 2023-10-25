施政報告2023｜戴德梁行：「搶人才」政策料帶動兩類物業投資機會

鄧淑賢指出，根據《施政報告》顯示，截至9月底，已吸引約16萬宗申請，當中超過10萬宗獲批，約6萬人已抵港。(資料圖片)

行政長官在最新一份《施政報告》中銳意擴展人才庫，推出一系列的「搶人才、留人才」政策。戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢指出，根據《施政報告》顯示，截至9月底，已吸引約16萬宗申請，當中超過10萬宗獲批，約6萬人已抵港。一如該行早前於6月發表的研究報告《人才住房：香港的新興板塊》所指出，預期未來幾年來港定居的外來人才和學生數字將不斷攀升，為共居空間、多戶型物業及學生公寓等的出租公寓物業提供機遇。

鄧淑賢指，事實上，最近已有專上教育機構計劃買入酒店作為學生宿舍，預計隨著更多非本地學生和人才來港，相信將為出租公寓板塊帶來增長動力，預期有更多投資者關注服務式公寓或酒店物業的投資機會。

應盡快釐訂新市鎮發展區整體發展藍圖

戴德梁行環球董事、大中華區行政總裁趙錦權表示，歡迎政府多管齊下增加土地供應，充分展示解決市民居住問題的決心。除了北部都會區的三個指定區域外，建議政府應盡快釐訂新市鎮發展區的整體發展藍圖及全面基礎設施。此外，樂見政府加推兩鐵一路新項目，有助推進「北部都會區」東面新市鎮發展，措施將有助私人發展商加速當區發展，加快新市鎮開發，以及進一步完善周邊配套。