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2024-10-16 18:06:41

施政報告2024｜仲量聯行：放寬按揭措施 助增交投量 惟料未能扭轉樓價跌勢

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仲量聯行香港主席曾煥平稱，最新放寬投資移民至住宅的措施，對住宅市場有幫助，但影響輕微。(資料圖片)

仲量聯行香港主席曾煥平稱，最新放寬投資移民至住宅的措施，對住宅市場有幫助，但影響輕微。(資料圖片)

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就今日公布的施政報告，仲量聯行香港主席曾煥平表示，針對放寬投資移民至住宅的措施，認為對住宅市場有幫助，但影響輕微。他指出，今年推出投資移民計劃後，僅有47個成功個案，申請人數僅448宗，預期計劃擴展至住宅市場後，申請人數及對住宅成交量的刺激作用也有限。

曾煥平稱，未來香港樓價走勢，主要觀察內地政府推出的刺激經濟措施所發揮的效用。

曾煥平稱，未來香港樓價走勢，主要觀察內地政府推出的刺激經濟措施所發揮的效用。

至於放寬按揭成數，曾煥平稱，措施對投資者或購買第二間住宅的買家最有幫助，惟在工資欠增長下，置業人士的購買力亦未必增加。而上述兩大措施可望推高住宅成交量，尤其新盤的交投量，但未能扭轉樓價跌勢。曾煥平稱，未來香港樓價走勢，主要觀察內地政府推出的刺激經濟措施所發揮的效用。

寫字樓及酒店改學生宿舍 助緩空置率問題

另外，仲量聯行香港資本市場部主管陳國章指，香港以鄰近大學及地鐵站的三、四星級酒店，以及乙級寫字樓的規模最適合改裝作學生宿舍。現時不少酒店正面對空置率高企的問題，原因在於來港的內地旅客多為即日往返，乙級寫字樓則面對需求疲弱的挑戰。政府推出先導計劃，鼓勵市場改裝寫字樓及酒店為學生宿舍，不但有助提供足夠宿位予非本地學生，更有助舒緩三、四星級酒店及乙級寫字樓空置率高的問題。

宜放寬手續 吸引投資者加入

以往要將酒店轉作學生住宿，單是略為修改房間數目，轉作公共空間也涉及牌照事宜，手續繁複，若政府拆牆鬆綁，改裝作學生住宿將更便利，將鼓勵更多投資者加入投資此市場。

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仲量聯行指，政府推出先導計劃，鼓勵市場改裝寫字樓及酒店為學生宿舍，有助舒緩三、四星級酒店及乙級寫字樓空置率高的問題。(資料圖片、「日新舍啟德」共居學生公寓)

仲量聯行指，政府推出先導計劃，鼓勵市場改裝寫字樓及酒店為學生宿舍，有助舒緩三、四星級酒店及乙級寫字樓空置率高的問題。(資料圖片、「日新舍啟德」共居學生公寓)

電動車充電站具市場潛力

陳國章又指出，電動車已見普及，但充電站未完全追上需求，近期已見有投資者改裝三、四線的街舖，轉作雙泊位的充電站，可見此市場具有潛力。不少車主轉用電動車後，無論居住或購物均會考慮充電因素。因此，政府計劃將現有油站用地以「一地多用」模式設立充電站，及在上蓋發展其他用途，料將吸引發展商及投資者注意。

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