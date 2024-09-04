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地產
2024-09-04 17:46:23

施永青：美國若減息 香港「好快會減」 今年樓價不會再下跌

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施永青：美國若減息 香港「好快會減」 今年樓價不會再下跌

施永青相信，美國若落實減息，香港會很快跟隨，今年樓市將會改善，樓價不會再下跌。

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中原集團主席施永青今日(4)出席旗下集團活動指出，美國利息走勢出現根本性改變，香港樓市進入一個新階段。利息下跌將帶動香港零售業復甦，同時刺激買家入市。他相信，美國若落實減息，香港會很快跟隨，今年樓價不會再下跌。

施永青表示，美國減息趨勢大，儘管從壓抑通脹來看，現在離2%目標仍有距離，未到減息時候。但美國聯儲局還需要考慮維持經濟動力和失業率不上升，故相信減息開啟後會持續。聯儲局局長近期為繼續控制通脹，或採「出口術」聲稱不減息，市場要有心理準備。

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他續指，美國加息環境造成港元強勢，令遊客來香港消費減少，香港外遊消費增多。相信美國減息後，該情況將出現逆轉。本港租金持續上升，待利息下跌後，買樓收租吸引力提高，待供樓平過租樓，相信香港更多人「出返黎買樓」。

施永青：美國若減息 香港「好快會減」 今年樓價不會再下跌

施永青(右)指，減息後樓市表現將更樂觀，今年剩餘4個月樓市會改善，市場氣氛會好返。

本月推盤加快 促一手交投

另外，施永青指，若美國落實減息，本港會很快跟隨。美國之前加息香港遲加，是因為香港與美國經濟情況不同步，能拖就拖；但當香港需要減息刺激，「一有得減，好快會減」。減息後樓市表現將更樂觀，今年剩餘4個月樓市會改善，市場氣氛會好返，刺激投資者入市，並且樓價跌對用家有吸引。

施永青稱，本月發展商加快推盤，總交投量一定好過月，不過同時會帶動新盤貨尾增加。他指，政府撤辣措施只是減少樓市阻力，還需要為樓市增加助力。比如，政府可以仿照英國推出Stamp Duty Holiday，指定時限免去相關印花稅；或通過強基金解決住房問題，吸引更多資金流入樓市。

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