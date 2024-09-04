施永青：美國若減息 香港「好快會減」 今年樓價不會再下跌

施永青相信，美國若落實減息，香港會很快跟隨，今年樓市將會改善，樓價不會再下跌。

中原集團主席施永青今日(4日)出席旗下集團活動指出，美國利息走勢出現根本性改變，香港樓市進入一個新階段。利息下跌將帶動香港零售業復甦，同時刺激買家入市。他相信，美國若落實減息，香港會很快跟隨，今年樓價不會再下跌。

施永青表示，美國減息趨勢大，儘管從壓抑通脹來看，現在離2%目標仍有距離，未到減息時候。但美國聯儲局還需要考慮維持經濟動力和失業率不上升，故相信減息開啟後會持續。聯儲局局長近期為繼續控制通脹，或採「出口術」聲稱不減息，市場要有心理準備。